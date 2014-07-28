2. Капитализм, выживает умнейший и сильнейший, глупый или слабый за бортом жизни, мощный искусственный отбор, это типичные признаки улучшения популяции людей, в целом для сообщества людей как некоей самоорганизации капитализм безусловно высшее благо.
Мне что-то кажется, что у нас идёт именно искусственный отбор (а не естественный по Дарвину). Причём, критерии отбора не соответствуют интересам общества. Вероятно, это ещё впереди (не знаю, насколько далеко впереди).
Капитализм во всей красе: По данным Всемирной организации здравоохранения, психическими заболеваниями в наши дни страдают более 450 000 000 человек. В западных странах каждый седьмой имеет паранойю, шизофрению или склонен к депрессиям и алкоголизму. Во всем мире происходит рост числа психически больных людей. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 г. психические расстройства войдут в первую пятерку болезней, ведущих к потере трудоспособности.
Распространенность психических расстройств в Украине составляет 12–15 %, то есть каждый восьмой человек имеет психическое заболевание, которое требует лечения. По данным Минздрава Украины, около 20 % всех больных, получающих медицинскую помощь у врачей первичного звена, страдают каким-то психическим расстройством.
Европа совершает демографический суицид. Согласно отчету исследовательского института Centro Machiavelli, если сохранится текущая тенденция, то к 2065 г. количество иммигрантов первой и второй волны превысит 22 млн человек, или свыше 40% населения Италии. В Германии ситуация также вызывает обеспокоенность: согласно отчету 36% детей младше 5 лет рождаются от родителей-иммигрантов. А в то же самое время в Японии закрывают школы в связи с тем, что численность детей снизилась до менее 10% населения. Школы переоборудуют и превращают в хосписы, где заботятся о пожилых людях. 40% населения в этой стране старше 65 лет. http://ktovkurse.com/mirovaya-ekonomika ... ij-suitsid
Очень понравился пост orest"а от 9 мая и ссылка на https://lb.ua/economics/2018/05/10/397223_byudzhetnie_vizovi_2018go.html. Практически на 100% согласен. В связи с этим повторю то, что уже не раз высказывал, - думаю, минимумы этого года мы уже увидели. Хотя и не исключаю, что Vitl"у повезёт, и он случайно получит на очень короткое время желаемые курсы. При этом замечу, что резких скачков курса (до 27,5 и выше ) летом не ожидаю. Прогнозы банкиров, на кот. ссылался чик не считаю заслуживающими внимания.
На нашу экспортную продукцию слишком заметного роста цен не наблюдается. При этом нефть растёт, а, следовательно, растут цены и на газ, а сейчас как раз наступает время для заполнения хранилищ. По-моему, мы уже закупаем газ по рекордным ценам.
P.s. Наставил кучу + за праздничный оффтоп, но продолжать тему не буду - тема слишком большая, и можно далеко уйти от курсов валют, так что не буду захламлять ветку, тем более, что в основном все аргументы за и против высказаны.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 15 тра, 2018 23:43, всього редагувалось 1 раз.
andrein Данные интересные, но вопросов о том, чем всё это вызвано, много. Причинами могут быть не только общественный строй, но и, к примеру, перенаселенность, демографические изменения (снижение рождаемости в развитых обществах и, соотв., изменение возрастной структуры, изменение структуры семьи - в частности, исчезновение семьи из 3-х и больше поколений), постепенное исчезновение социальных связей и т.д, и т.п.
ЛАД написав:andrein Данные интересные, но вопросов о том, чем всё это вызвано, много. Причинами могут быть не только общественный строй, но и, к примеру, перенаселенность, демографические изменения (снижение рождаемости в развитых обществах и, соотв., изменение возрастной структуры, изменение структуры семьи - в частности, исчезновение семьи из 3-х и больше поколений), постепенное исчезновение социальных связей и т.д, и т.п.
О том, что он написал, я знал давно.Им ввиду в цифрах, примерно.Но в повседневной жизни мы в этом убеждаемся на каждом шагу.Я каждый день возвращаясь домой, перечисляю по несколько фактов встреч с шизофрениками разных уровней.каждый из них имеет отклонения от общепринятого понятия нормальности, но тем не менее считает что он всё правильно делает и делать это можно.Я вижу основную причину в БЕЗНАКАЗУЕМОСТИ.Если бы их истребляли, то они не получили бы дальнейшего развития, природа стала бы ограничивать их распространение своими способами, а общество должно позаботиться помочь природе добавив своих методов.А то честно жить стало сложнее среди ...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.