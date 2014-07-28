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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 935936937938
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:58

Alex2007


Так набор позиций банками по-моему сейчас идет очень даже активно (и не спеша), ввиду увеличенных недавно предельных размеров длинных поз. Сильно вниз они врядли дадут спуститься (даже на несчастные 30-50 коп).

Вниз больше 30-50 коп будет совсем уже смешно при бюджетном 29,30.
Понятное дело. что валюта будет захомячена по максимуму.Ну как бы с чем это сравнить...Да с любым востребованным товаром, кот продаётся по акционной цене.Те у кого есть излишек средств возьмут такой товар впрок, т к потом его за эту цену не купить.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 21:03

По обещаниям бждульки - это суперпопулизм, основанный на том, что у неё последний вероятно шанс взойти на трон.Она хоть и 4,5 пообещает.Кто помнит её премьерство никогда не пойдёт за ней, мне плеваться хочется от воспоминаний.За короткий срок она прославилась ценами на бензин, сахар, лекарства от эпидемии, которой как бы и не было.И вообще подельница вора могла бы оставаться на предназначенном месте.Её рейтинг растёт как просто антирейтинг, без реальных преимуществ.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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  #<1 ... 935936937938
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