Так набор позиций банками по-моему сейчас идет очень даже активно (и не спеша), ввиду увеличенных недавно предельных размеров длинных поз. Сильно вниз они врядли дадут спуститься (даже на несчастные 30-50 коп).
Вниз больше 30-50 коп будет совсем уже смешно при бюджетном 29,30. Понятное дело. что валюта будет захомячена по максимуму.Ну как бы с чем это сравнить...Да с любым востребованным товаром, кот продаётся по акционной цене.Те у кого есть излишек средств возьмут такой товар впрок, т к потом его за эту цену не купить.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
По обещаниям бждульки - это суперпопулизм, основанный на том, что у неё последний вероятно шанс взойти на трон.Она хоть и 4,5 пообещает.Кто помнит её премьерство никогда не пойдёт за ней, мне плеваться хочется от воспоминаний.За короткий срок она прославилась ценами на бензин, сахар, лекарства от эпидемии, которой как бы и не было.И вообще подельница вора могла бы оставаться на предназначенном месте.Её рейтинг растёт как просто антирейтинг, без реальных преимуществ.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Всі розслабились... А з початку літа, курс впевнено йде вперед і на кінець липня досягає 28, а то й 29! Тоді, плавно спускається до 26,50 і знову так тримається довший час. Я б так зробив, якщо б від мене залежало "регулювання курсу", і мені б дали завдання: "максимально кинути курсом долара усіх!" Погоджуєтесь, що неочікувано? У тому то й фішка!
Tekken написав:Всі розслабились... А з початку літа, курс впевнено йде вперед і на кінець липня досягає 28, а то й 29! Тоді, плавно спускається до 26,50 і знову так тримається довший час. Я б так зробив, якщо б від мене залежало "регулювання курсу", і мені б дали завдання: "максимально кинути курсом долара усіх!" Погоджуєтесь, що неочікувано? У тому то й фішка!
Товарисч, мы уже в трамвае читали твой бред.Фишка в том, что все твои цифры полная пурга.Где ты видел в начале лета рост и все твои цифры основаны на ябтакзробыв.Посмотри в валютном рынке, есть тема прогноз от кабанчика, тебе там ещё нужно этот пост продублировать, там даже несколько плюсов поставят, может даже на медаль натянешь.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Tekken написав:Всі розслабились... А з початку літа, курс впевнено йде вперед і на кінець липня досягає 28, а то й 29! Тоді, плавно спускається до 26,50 і знову так тримається довший час. Я б так зробив, якщо б від мене залежало "регулювання курсу", і мені б дали завдання: "максимально кинути курсом долара усіх!" Погоджуєтесь, що неочікувано? У тому то й фішка!
Товарисч, мы уже в трамвае читали твой бред.Фишка в том, что все твои цифры полная пурга.Где ты видел в начале лета рост и все твои цифры основаны на ябтакзробыв.Посмотри в валютном рынке, есть тема прогноз от кабанчика, тебе там ещё нужно этот пост продублировать, там даже несколько плюсов поставят, может даже на медаль натянешь.
А де ти бачив таку міцну гривню, як цієї весни? З березня?! За останні три роки?
Tekken написав:Зрозуміло. Моя помилка, що в кінці свого допису не написав ІМХО
Извини, если показалось знервованость.Каждое мнение имеет право быть.Просто честно твой сценарий очень маловероятный.И не рассказываешь, на чём основан.Я рассмотрел и вижу. что сценарий просто повторяет то, что только что и случилось.Взлёт на 29 и падение к 26+.Ты пишешь то же самое.Вероятнее всего ещё пару месяцев курс вверх не пойдёт, а вниз немного может.Но эти движения если и будут, то небольшие.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.