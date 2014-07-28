Додано: Сер 16 тра, 2018 20:58

Alex2007





Так набор позиций банками по-моему сейчас идет очень даже активно (и не спеша), ввиду увеличенных недавно предельных размеров длинных поз. Сильно вниз они врядли дадут спуститься (даже на несчастные 30-50 коп).



Вниз больше 30-50 коп будет совсем уже смешно при бюджетном 29,30.

Понятное дело. что валюта будет захомячена по максимуму.Ну как бы с чем это сравнить...Да с любым востребованным товаром, кот продаётся по акционной цене.Те у кого есть излишек средств возьмут такой товар впрок, т к потом его за эту цену не купить.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.