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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 936937938939
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:52

  Ірина_ написав:сірий
З пов.Ірина

Вітаю з іменинами (днем ангела).
П.С. І пару слів про сьогодення. Якось писав таке viewtopic.php?p=4230173#p4230173 після того ще був допис про кримський міст і певні обмеження дальнього експорту металургам (через обмеження розміру вантажних суден) і росту з цих причин ролі залізниці (чомусь не зміг його знайти). І там прямо писав, що УЗ зараз стала дуже сильною зброєю у вирішенні багатьох питань, включаючи політику, концентрацію тіні, лояльність власників бізнесу і тд. :wink: А сьогодні маємо ось це https://www.epravda.com.ua/news/2018/05/18/636935/ Ще не рив головних причин і наслідків цих дій (на кого і для чого тиснуть, для кого віджимають і тд). Може якось напишу, якщо зрозумію і якщо хтось не випередить (може хтось уже знає). Але наслідки будуть... Для курсу через 40-60 днів явно не найкращі. Ну і це іноземний інвестор все таки...
Гидко жити в такій країні (і з фронту ще поки далеко не все просочилося)...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:33

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  orest написав:П.С. І пару слів про сьогодення.

просто оставлю это здесь

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bred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:55

Толерантнее надо быть... :D

  Vitl написав:Извини, если показалось знервованость.Каждое мнение имеет право быть.

Все равняемся на Витла! Погорячился - извинился. :D

Вообще наблюдаю некий кризис на ветке. Толерантнее надо быть друг к другу.
А то пояляется кто-то на ветке с неСВНовскими взглядами, а вы все сразу на него гурьбой...

Все кто (как я) не вылазил из танка в глубоком минусе по сравнению с теми, кто перекидывается. Мне просто некогда этим заниматься, да и объем ВСД (это - ВременноСвободныеДеньги, а не вегето-сосудистая дистония :D ) у меня малюсенький.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:00

bred

Спасибки, я как раз вспоминал стартовый курс найгарнишой.

А вспоминал вот почему:
Размер новой монеты номиналом в 1грн. похож на размер старой 2-копеечной.
Люди в магазинах все чаще и чаще белые монетки не берут на сдачу, при расчетах между друзьми округляют до 50 или даже 100 грн...
Вот вам и ЭОК, и инфляция...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
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