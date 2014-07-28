Вітаю з іменинами (днем ангела).
П.С. І пару слів про сьогодення. Якось писав таке viewtopic.php?p=4230173#p4230173 після того ще був допис про кримський міст і певні обмеження дальнього експорту металургам (через обмеження розміру вантажних суден) і росту з цих причин ролі залізниці (чомусь не зміг його знайти). І там прямо писав, що УЗ зараз стала дуже сильною зброєю у вирішенні багатьох питань, включаючи політику, концентрацію тіні, лояльність власників бізнесу і тд. А сьогодні маємо ось це
Гидко жити в такій країні (і з фронту ще поки далеко не все просочилося)...