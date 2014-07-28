Вітаю з іменинами (днем ангела). П.С. І пару слів про сьогодення. Якось писав таке viewtopic.php?p=4230173#p4230173 після того ще був допис про кримський міст і певні обмеження дальнього експорту металургам (через обмеження розміру вантажних суден) і росту з цих причин ролі залізниці (чомусь не зміг його знайти). І там прямо писав, що УЗ зараз стала дуже сильною зброєю у вирішенні багатьох питань, включаючи політику, концентрацію тіні, лояльність власників бізнесу і тд. А сьогодні маємо ось це https://www.epravda.com.ua/news/2018/05/18/636935/ Ще не рив головних причин і наслідків цих дій (на кого і для чого тиснуть, для кого віджимають і тд). Може якось напишу, якщо зрозумію і якщо хтось не випередить (може хтось уже знає). Але наслідки будуть... Для курсу через 40-60 днів явно не найкращі. Ну і це іноземний інвестор все таки... Гидко жити в такій країні (і з фронту ще поки далеко не все просочилося)...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Vitl написав:Извини, если показалось знервованость.Каждое мнение имеет право быть.
Все равняемся на Витла! Погорячился - извинился.
Вообще наблюдаю некий кризис на ветке. Толерантнее надо быть друг к другу. А то пояляется кто-то на ветке с неСВНовскими взглядами, а вы все сразу на него гурьбой...
Все кто (как я) не вылазил из танка в глубоком минусе по сравнению с теми, кто перекидывается. Мне просто некогда этим заниматься, да и объем ВСД (это - ВременноСвободныеДеньги, а не вегето-сосудистая дистония ) у меня малюсенький.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд. Попал в Дельте.Встретился с друзьмиБудем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Спасибки, я как раз вспоминал стартовый курс найгарнишой.
А вспоминал вот почему: Размер новой монеты номиналом в 1грн. похож на размер старой 2-копеечной. Люди в магазинах все чаще и чаще белые монетки не берут на сдачу, при расчетах между друзьми округляют до 50 или даже 100 грн... Вот вам и ЭОК, и инфляция...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд. Попал в Дельте.Встретился с друзьмиБудем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Очкарик Тут ситуация немножко другая. Никаких аргументов в пользу реальности такого сценария, кроме "я б так зробив" (я бы, правда, тоже так сделал , и как-то писал об этом в трамвае). Попыток со стороны НБУ сыграть в такую игру на практике не наблюдаю.
ЛАД написав:Тут ситуация немножко другая. Никаких аргументов в пользу реальности такого сценария, кроме "я б так зробив" (я бы, правда, тоже так сделал , и как-то писал об этом в трамвае). Попыток со стороны НБУ сыграть в такую игру на практике не наблюдаю.
Я допускаю, что НБУ может спровоцировать аномальный гривнеукрепляж и панический слив доллара. Цель - отпылесосить его максимально много и дешево. А осенью-зимой отпустить его в космос, и свалить всё сами знаете на кого
Пока такого сценария не видно, но НБУ о таком и не будет предупреждать. Это ж самые известные шулеры и инсайдеры, в связке с ICU
ЛАД написав:Тут ситуация немножко другая. Никаких аргументов в пользу реальности такого сценария, кроме "я б так зробив" (я бы, правда, тоже так сделал , и как-то писал об этом в трамвае). Попыток со стороны НБУ сыграть в такую игру на практике не наблюдаю.
Я допускаю, что НБУ может спровоцировать аномальный гривнеукрепляж и панический слив доллара. Цель - отпылесосить его максимально много и дешево. А осенью-зимой отпустить его в космос, и свалить всё сами знаете на кого
Пока такого сценария не видно, но НБУ о таком и не будет предупреждать. Это ж самые известные шулеры и инсайдеры, в связке с ICU
Для того, чтобы "спровоцировать аномальный гривнеукрепляж" гривню сначала надо уронить. Не обязательно до 28-29, о кот. писал Tekken, но хотя бы до 27. Укреплять гривню с сегодняшних уровней слишком рискованно. Анонсировать такую политику НБУ, естественно, не будет, но это было бы уже заметно.
Федерация металлургов Украины и Объединение предприятий «Укрметаллургпром» предостерегают премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о катастрофических последствиях «итальянской» забастовки работников локомотивных депо, а также призвали главу Кабинета министров взять под личный контроль ситуацию на УЗ.