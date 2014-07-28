Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:44

Вітаю всіх. Я вже якось недавно писав, але повторю. Зараз така ситуація, що курсом здати більше не заставиш. Хто буде здавати? С/г роботи маштабні не ведуться уже і ще, акції в автосалонах закінчилися. Для купівлі нерухомості не потрібно, ремонти - в значній мірі можна використовувати валюту. Відпочинок, підозрюю більшість проплачено по ранньому бронюванню. Депозити - відсотки такі, що конвертувати немає змісту, а наступного місяця навпаки починають закінчуватися минулорічні, під які конвертувалися. При теперішньому курсі перевернутися - ще й курсову премію крім відсотків отримаєш. На життя конвертація нічого не вирішує, вона стала.

А от відкуп просідання курсу спровокує. Ті самі депозити, репатріація і тд. Конкурентів у НБУ маса. Їм би зараз пасувало підняти курс, адже грн вони собі надрукують а конкурентам пайку таким чином вріжуть.

Ну і політична нестабільність і значна незадоволеність бізнесу (обговорювані події ще масла у вогонь підливають) можуть спрацювати в любий момент.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.