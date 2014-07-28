Федерация металлургов Украины и Объединение предприятий «Укрметаллургпром» предостерегают премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о катастрофических последствиях «итальянской» забастовки работников локомотивных депо, а также призвали главу Кабинета министров взять под личный контроль ситуацию на УЗ.
Зрада.При этом, как отмечает Объединение предприятий, странным в этой ситуации является беспрепятственное прохождение по путям УЗ в направлении ЗПП более 1,0 млн. т. в месяц транзитных грузов происхождением из РФ, значительная часть из которых приходится на ЖРС, произведенное российскими конкурентами отечественного ГМК. "Очевидно, приоритеты "Укрзализныци" должны быть направлены на обеспечение расширения производства и экономического роста в Украине, а не в РФ", - подчеркнули в "Укрметаллургпроме". На этом фоне ситуацию усугубляет тот факт, что временный менеджмент "Укрзализныци" уже третий месяц подряд игнорирует поручение В.Гройсмана разобраться в системе распределения грузовых вагонов и ликвидировать коррупционную составляющую в этом процессе Источник: https://censor.net.ua/n3038887
ЛАД написав:Очкарик Тут ситуация немножко другая. Никаких аргументов в пользу реальности такого сценария, кроме "я б так зробив" (я бы, правда, тоже так сделал , и как-то писал об этом в трамвае). Попыток со стороны НБУ сыграть в такую игру на практике не наблюдаю.
пообщался с банкирами-однозначное мнение, что НБУ сейчас никак не выгодно укреплять гривну, т.е. будет идти своим курсом как идет (если и сделают 25,9/26,00 по заказу -ловите момент)
ЛАД написав:Тут ситуация немножко другая. Никаких аргументов в пользу реальности такого сценария, кроме "я б так зробив" (я бы, правда, тоже так сделал , и как-то писал об этом в трамвае). Попыток со стороны НБУ сыграть в такую игру на практике не наблюдаю.
Я допускаю, что НБУ может спровоцировать аномальный гривнеукрепляж и панический слив доллара. Цель - отпылесосить его максимально много и дешево. А осенью-зимой отпустить его в космос, и свалить всё сами знаете на кого
Пока такого сценария не видно, но НБУ о таком и не будет предупреждать. Это ж самые известные шулеры и инсайдеры, в связке с ICU
цель отпылисосить максимально может стать не реальной ...может так случиться , что задешево перестанут сдавать (будут тянуть до последнего дня в ожидании нормального курса), так что этот вариант сразу отпадает (Васильевич не Семеныч при Жульке) -летом сильного укрепления не будет(25,85/90 будет летний минимум, если будет ) -когда начнется падение гривны: как всегда в середине августа или как в прошлом году в конце августа(вариант №3 в конце июля? думаю, на это меньше 20% вероятности)
евро продолжает пике (low 1.1750) так и до 1,15 рукой подать
Вітаю всіх. Я вже якось недавно писав, але повторю. Зараз така ситуація, що курсом здати більше не заставиш. Хто буде здавати? С/г роботи маштабні не ведуться уже і ще, акції в автосалонах закінчилися. Для купівлі нерухомості не потрібно, ремонти - в значній мірі можна використовувати валюту. Відпочинок, підозрюю більшість проплачено по ранньому бронюванню. Депозити - відсотки такі, що конвертувати немає змісту, а наступного місяця навпаки починають закінчуватися минулорічні, під які конвертувалися. При теперішньому курсі перевернутися - ще й курсову премію крім відсотків отримаєш. На життя конвертація нічого не вирішує, вона стала. А от відкуп просідання курсу спровокує. Ті самі депозити, репатріація і тд. Конкурентів у НБУ маса. Їм би зараз пасувало підняти курс, адже грн вони собі надрукують а конкурентам пайку таким чином вріжуть. Ну і політична нестабільність і значна незадоволеність бізнесу (обговорювані події ще масла у вогонь підливають) можуть спрацювати в любий момент.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Писал недавно. что графическое представление курса говорит об его ручном удерживании в достаточно узком коридоре.Т е не в обиду представляющим курсообразующие факторы, эти факторы не работают.Мы не знаем когда верхам понадобится сдвинуть курс на другую ступеньку.Очевидно при притоке экспортной валюты. курс вверх просто не пойдёт. как бы его тут никто не заговаривал хоть и с бубном.А вот когда случится необходимость продавать валюту, вот только тогда она пойдёт вверх.От этого нужно и плясать.При сохранении сезонности. главный ориентир это экспорт, всякие хто ее будет сдавать это не в счёт, это малая составляющая.В прошлом году поступления затянулись и на начало осени, и т о курс долго не поднимался.Что будет в этом, посмотрим, но по логике тоже самое.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.