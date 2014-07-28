Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:23

Писал недавно. что графическое представление курса говорит об его ручном удерживании в достаточно узком коридоре.Т е не в обиду представляющим курсообразующие факторы, эти факторы не работают.Мы не знаем когда верхам понадобится сдвинуть курс на другую ступеньку.Очевидно при притоке экспортной валюты. курс вверх просто не пойдёт. как бы его тут никто не заговаривал хоть и с бубном.А вот когда случится необходимость продавать валюту, вот только тогда она пойдёт вверх.От этого нужно и плясать.При сохранении сезонности. главный ориентир это экспорт, всякие хто ее будет сдавать это не в счёт, это малая составляющая.В прошлом году поступления затянулись и на начало осени, и т о курс долго не поднимался.Что будет в этом, посмотрим, но по логике тоже самое.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.