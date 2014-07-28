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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 938939940941
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:38

Vitl
- Какая вероятность встретить на улице динозавра?
- 50%
- Почему?
- Или встречу, или нет!
:)
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:44

  Alex2007 написав::D

вчера наш высоковероятный следующий президент (не мой :!: ) уже пообещалА:
- насытить экономику гривной, обеспечив низкие ставки;
- укрепить нацвалюту;
- параллельно достаточно всерьез упоминался индекс бигмака (=8.6 ).
Как она собирается все это сделать - не уточнила. :twisted:


Три противоречащих дру другу действия. Если изберем Юлю свободного рынка валюты в Украине не будет. Менялам нужно за нее голосовать :)

Коллеги, как вы думаете, отразится ли ситуация с крымским мостом на обьем экспорта из Мариуполя? Теоретически, это может оказаться существенным ударом по курсу, т.к. черноморские порты и так загружены. Транспортные расходы на более длительную транспортировку сделают использование азовских портов не выгодным, а дальше черноморские еще и цены поднимут на волне спроса. Зерно, уголь, масло - будет проблема вывезти. Экспорт может упасть.
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