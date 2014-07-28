Vitl
- Какая вероятность встретить на улице динозавра?
- 50%
- Почему?
- Или встречу, или нет!
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Додано: Пон 21 тра, 2018 16:38
Vitl
- Какая вероятность встретить на улице динозавра?
- 50%
- Почему?
- Или встречу, или нет!
Додано: Пон 21 тра, 2018 16:44
Три противоречащих дру другу действия. Если изберем Юлю свободного рынка валюты в Украине не будет. Менялам нужно за нее голосовать
Коллеги, как вы думаете, отразится ли ситуация с крымским мостом на обьем экспорта из Мариуполя? Теоретически, это может оказаться существенным ударом по курсу, т.к. черноморские порты и так загружены. Транспортные расходы на более длительную транспортировку сделают использование азовских портов не выгодным, а дальше черноморские еще и цены поднимут на волне спроса. Зерно, уголь, масло - будет проблема вывезти. Экспорт может упасть.
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