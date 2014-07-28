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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 938939940941
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:38

Vitl
- Какая вероятность встретить на улице динозавра?
- 50%
- Почему?
- Или встречу, или нет!
:)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:44

  Alex2007 написав::D

вчера наш высоковероятный следующий президент (не мой :!: ) уже пообещалА:
- насытить экономику гривной, обеспечив низкие ставки;
- укрепить нацвалюту;
- параллельно достаточно всерьез упоминался индекс бигмака (=8.6 ).
Как она собирается все это сделать - не уточнила. :twisted:


Три противоречащих дру другу действия. Если изберем Юлю свободного рынка валюты в Украине не будет. Менялам нужно за нее голосовать :)

Коллеги, как вы думаете, отразится ли ситуация с крымским мостом на обьем экспорта из Мариуполя? Теоретически, это может оказаться существенным ударом по курсу, т.к. черноморские порты и так загружены. Транспортные расходы на более длительную транспортировку сделают использование азовских портов не выгодным, а дальше черноморские еще и цены поднимут на волне спроса. Зерно, уголь, масло - будет проблема вывезти. Экспорт может упасть.
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 19:03

  ЛАД написав:Vitl
- Какая вероятность встретить на улице динозавра?
- 50%
- Почему?
- Или встречу, или нет!
:)


Да, каюсь, забыл написать хотя бы. что вероятность БОЛЬШАЯ :) И по зелёным сводкам Киев уже работает по такому курсу.Та вобщем то для меня ничего удивительного.Моя теория в деле - пока не решится вопрос с траншем мвф или другим подобным внешним, курс будут придавливать для скупки на внутреннем рынке.И все факторы, Улан, и мосты в т ч, начнут отыгрываться уже позже.Но конечно начнут.Сейчас просто (опять хотел написать вероятно :) , но ЛАД заругает :oops: ) может даже последний вагон дешёвого доллара.Далее вполне па 29 и так очень долго и дальше и после выборов держать не нужно будет и курс все уже услышали и возмущаться нет причин и равновесие с ден массой нужно будет установить, и экспорт упадёт и депо побегут забирать и всё остальное как хлыванёт...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 20:31

Вот как описывает состояние игроков валютного рынка ДС

Ожидавшие отскока курса безналичного доллара уже в первый торговый день новой недели на межбанке были разочарованы. «Американец» сохранил «медвежий» тренд, ускорив нисходящую динамику.

Видимо частные игроки того же рынка находятся в подобном состоянии.Была бы гривна, и весь вопрос.Просто понятно, что логично не держать крупные суммы в гривнах, поэтому просадкой курса в ближайшее время смогут воспользоваться далеко не все...и не на все :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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