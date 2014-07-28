Додано: Пон 21 тра, 2018 19:03

ЛАД написав: Vitl

- Какая вероятность встретить на улице динозавра?

- 50%

- Почему?

- Или встречу, или нет!

- Какая вероятность встретить на улице динозавра?- 50%- Почему?- Или встречу, или нет!

Да, каюсь, забыл написать хотя бы. что вероятность БОЛЬШАЯИ по зелёным сводкам Киев уже работает по такому курсу.Та вобщем то для меня ничего удивительного.Моя теория в деле - пока не решится вопрос с траншем мвф или другим подобным внешним, курс будут придавливать для скупки на внутреннем рынке.И все факторы, Улан, и мосты в т ч, начнут отыгрываться уже позже.Но конечно начнут.Сейчас просто (опять хотел написать вероятно, но ЛАД заругает) может даже последний вагон дешёвого доллара.Далее вполне па 29 и так очень долго и дальше и после выборов держать не нужно будет и курс все уже услышали и возмущаться нет причин и равновесие с ден массой нужно будет установить, и экспорт упадёт и депо побегут забирать и всё остальное как хлыванёт...