Додано: Пон 21 тра, 2018 22:06

ЛАД



В зелёных простынях таких цифр не увидел.



Сообщение Добавлено: Пн 21 май, 2018 17:14

Дата: 21 мая 2018 г. на 17.32

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 25,95-97/26,00 UAH/USD (с утра 25,97-26,00/26,04-05 UAH/USD, к полудню 25,97-98/26,01-04 UAH/USD)



Это в предварительной сводке.

ПС но я же СВН, поэтому честно признаюсь, что процент гривны, скопленной мною, всё равно очень маленький по сравнению с остальными активами

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.