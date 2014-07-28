Vitl
- Какая вероятность встретить на улице динозавра?
- 50%
- Почему?
- Или встречу, или нет!
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Додано: Пон 21 тра, 2018 16:38
Vitl
- Какая вероятность встретить на улице динозавра?
- 50%
- Почему?
- Или встречу, или нет!
Додано: Пон 21 тра, 2018 16:44
Три противоречащих дру другу действия. Если изберем Юлю свободного рынка валюты в Украине не будет. Менялам нужно за нее голосовать
Коллеги, как вы думаете, отразится ли ситуация с крымским мостом на обьем экспорта из Мариуполя? Теоретически, это может оказаться существенным ударом по курсу, т.к. черноморские порты и так загружены. Транспортные расходы на более длительную транспортировку сделают использование азовских портов не выгодным, а дальше черноморские еще и цены поднимут на волне спроса. Зерно, уголь, масло - будет проблема вывезти. Экспорт может упасть.
Play smart
Додано: Пон 21 тра, 2018 19:03
Да, каюсь, забыл написать хотя бы. что вероятность БОЛЬШАЯ И по зелёным сводкам Киев уже работает по такому курсу.Та вобщем то для меня ничего удивительного.Моя теория в деле - пока не решится вопрос с траншем мвф или другим подобным внешним, курс будут придавливать для скупки на внутреннем рынке.И все факторы, Улан, и мосты в т ч, начнут отыгрываться уже позже.Но конечно начнут.Сейчас просто (опять хотел написать вероятно , но ЛАД заругает ) может даже последний вагон дешёвого доллара.Далее вполне па 29 и так очень долго и дальше и после выборов держать не нужно будет и курс все уже услышали и возмущаться нет причин и равновесие с ден массой нужно будет установить, и экспорт упадёт и депо побегут забирать и всё остальное как хлыванёт...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 21 тра, 2018 20:31
Вот как описывает состояние игроков валютного рынка ДС
Ожидавшие отскока курса безналичного доллара уже в первый торговый день новой недели на межбанке были разочарованы. «Американец» сохранил «медвежий» тренд, ускорив нисходящую динамику.
Видимо частные игроки того же рынка находятся в подобном состоянии.Была бы гривна, и весь вопрос.Просто понятно, что логично не держать крупные суммы в гривнах, поэтому просадкой курса в ближайшее время смогут воспользоваться далеко не все...и не на все
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 21 тра, 2018 20:42
Vitl
никто не знает как оно буде, конечно по возможности лучше перестраховаться и выйти в бакс па 26 +-, но если часть бабла застряла в гривне на тех же депо ( как у мну) до середины лета причин паниковать пока не вижу...
а шо делать?
Додано: Пон 21 тра, 2018 21:28
Vitl
Не-а, и не подумаю ругаться.
С подчёркнутым полностью согласен.
Возражал против 26,0 и ниже на продажу. Хотя ... "ніхто не знає майбутнього".
В зелёных простынях таких цифр не увидел. Правда, в контакте кто-то написал о покупке сегодня в Киеве по 25,99. Не знаю, в Харькове такого не наблюдается.
ulanusa1
В принципе возможно. Но, к сожалению, не знаю, какие суда заходили в азовские порты и помешает ли мост судоходству. Не уверен в правдивости наших комментариев по этому поводу. С интересом прочитал бы комментарии по этому поводу от знакомых с вопросом.
Додано: Пон 21 тра, 2018 21:50
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Додано: Пон 21 тра, 2018 22:01
А я специально гривну не тратил, и на депо не ложил(может и зря), просто другими делами больше занят, откуплюсь когда подешевеет
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 21 тра, 2018 22:06
ЛАД
В зелёных простынях таких цифр не увидел.
Сообщение Добавлено: Пн 21 май, 2018 17:14
Дата: 21 мая 2018 г. на 17.32
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 25,95-97/26,00 UAH/USD (с утра 25,97-26,00/26,04-05 UAH/USD, к полудню 25,97-98/26,01-04 UAH/USD)
Это в предварительной сводке.
ПС но я же СВН, поэтому честно признаюсь, что процент гривны, скопленной мною, всё равно очень маленький по сравнению с остальными активами
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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