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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 939940941942>
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:38

Vitl
- Какая вероятность встретить на улице динозавра?
- 50%
- Почему?
- Или встречу, или нет!
:)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:44

  Alex2007 написав::D

вчера наш высоковероятный следующий президент (не мой :!: ) уже пообещалА:
- насытить экономику гривной, обеспечив низкие ставки;
- укрепить нацвалюту;
- параллельно достаточно всерьез упоминался индекс бигмака (=8.6 ).
Как она собирается все это сделать - не уточнила. :twisted:


Три противоречащих дру другу действия. Если изберем Юлю свободного рынка валюты в Украине не будет. Менялам нужно за нее голосовать :)

Коллеги, как вы думаете, отразится ли ситуация с крымским мостом на обьем экспорта из Мариуполя? Теоретически, это может оказаться существенным ударом по курсу, т.к. черноморские порты и так загружены. Транспортные расходы на более длительную транспортировку сделают использование азовских портов не выгодным, а дальше черноморские еще и цены поднимут на волне спроса. Зерно, уголь, масло - будет проблема вывезти. Экспорт может упасть.
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ulanusa1
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 19:03

  ЛАД написав:Vitl
- Какая вероятность встретить на улице динозавра?
- 50%
- Почему?
- Или встречу, или нет!
:)


Да, каюсь, забыл написать хотя бы. что вероятность БОЛЬШАЯ :) И по зелёным сводкам Киев уже работает по такому курсу.Та вобщем то для меня ничего удивительного.Моя теория в деле - пока не решится вопрос с траншем мвф или другим подобным внешним, курс будут придавливать для скупки на внутреннем рынке.И все факторы, Улан, и мосты в т ч, начнут отыгрываться уже позже.Но конечно начнут.Сейчас просто (опять хотел написать вероятно :) , но ЛАД заругает :oops: ) может даже последний вагон дешёвого доллара.Далее вполне па 29 и так очень долго и дальше и после выборов держать не нужно будет и курс все уже услышали и возмущаться нет причин и равновесие с ден массой нужно будет установить, и экспорт упадёт и депо побегут забирать и всё остальное как хлыванёт...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 20:31

Вот как описывает состояние игроков валютного рынка ДС

Ожидавшие отскока курса безналичного доллара уже в первый торговый день новой недели на межбанке были разочарованы. «Американец» сохранил «медвежий» тренд, ускорив нисходящую динамику.

Видимо частные игроки того же рынка находятся в подобном состоянии.Была бы гривна, и весь вопрос.Просто понятно, что логично не держать крупные суммы в гривнах, поэтому просадкой курса в ближайшее время смогут воспользоваться далеко не все...и не на все :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 20:42

Vitl
никто не знает как оно буде, конечно по возможности лучше перестраховаться и выйти в бакс па 26 +-, но если часть бабла застряла в гривне на тех же депо ( как у мну) до середины лета причин паниковать пока не вижу...
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 21:28

Vitl
Сейчас просто (опять хотел написать вероятно :) , но ЛАД заругает :oops: ) может даже последний вагон дешёвого доллара

Не-а, и не подумаю ругаться. :)
С подчёркнутым полностью согласен.
Возражал против 26,0 и ниже на продажу. Хотя ... "ніхто не знає майбутнього".
В зелёных простынях таких цифр не увидел. Правда, в контакте кто-то написал о покупке сегодня в Киеве по 25,99. Не знаю, в Харькове такого не наблюдается.

ulanusa1
В принципе возможно. Но, к сожалению, не знаю, какие суда заходили в азовские порты и помешает ли мост судоходству. Не уверен в правдивости наших комментариев по этому поводу. С интересом прочитал бы комментарии по этому поводу от знакомых с вопросом.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 21:50

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Да, каюсь, забыл написать хотя бы. что вероятность БОЛЬШАЯ И по зелёным сводкам Киев уже работает по такому курсу.

Підтверджую. Сьогодні по 26 відібрав 1,5 пачки. Далі чекати несила, спокійний сон важливіший кількох копійок. :)
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 22:01

  чик написав:Vitl
никто не знает как оно буде, конечно по возможности лучше перестраховаться и выйти в бакс па 26 +-, но если часть бабла застряла в гривне на тех же депо ( как у мну) до середины лета причин паниковать пока не вижу...


А я специально гривну не тратил, и на депо не ложил(может и зря), просто другими делами больше занят, откуплюсь когда подешевеет :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 22:06

ЛАД

В зелёных простынях таких цифр не увидел.

Сообщение Добавлено: Пн 21 май, 2018 17:14
Дата: 21 мая 2018 г. на 17.32
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 25,95-97/26,00 UAH/USD (с утра 25,97-26,00/26,04-05 UAH/USD, к полудню 25,97-98/26,01-04 UAH/USD)

Это в предварительной сводке.
ПС но я же СВН, поэтому честно признаюсь, что процент гривны, скопленной мною, всё равно очень маленький по сравнению с остальными активами
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 22:56

Vitl
Спасибо! Я эту сводку пропустил, прочитал итоговую.
В Харькове пока приём выше 26,0 - курсы написал в контакте.
Там же только что выложил длинную цитату по нефти. Вроде как дешёвая нефть закончилась. С вытекающими для нас последствиями. :(
ЛАД
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