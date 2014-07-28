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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 939940941942
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 22:06

ЛАД

В зелёных простынях таких цифр не увидел.

Сообщение Добавлено: Пн 21 май, 2018 17:14
Дата: 21 мая 2018 г. на 17.32
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 25,95-97/26,00 UAH/USD (с утра 25,97-26,00/26,04-05 UAH/USD, к полудню 25,97-98/26,01-04 UAH/USD)

Это в предварительной сводке.
ПС но я же СВН, поэтому честно признаюсь, что процент гривны, скопленной мною, всё равно очень маленький по сравнению с остальными активами
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 22:56

Vitl
Спасибо! Я эту сводку пропустил, прочитал итоговую.
В Харькове пока приём выше 26,0 - курсы написал в контакте.
Там же только что выложил длинную цитату по нефти. Вроде как дешёвая нефть закончилась. С вытекающими для нас последствиями. :(
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 23:04

  ЛАД написав:С интересом прочитал бы комментарии по этому поводу от знакомых с вопросом.

Средняя глубина Азовского моря 7 метров - семь !!!
Никакие особо крупные суда туда не добираются по определению. В порт Мариуполь каким-то чудом доходят суда с осадкой 8 метров, в Бердянск еще меньше. Через Керченский пролив из-за лимитирующего участка также не могут проходить суда с осадкой более 8 метров.
Следовательно главное ограничение пролет арки моста, он ограничен 33 метрами. Но я вам скажу, что далеко не все суда с осадкой до 8 м имеют высоту над уровнем больше 33 метров.
Посмотрел онлайн - сейчас в Мариуполе стоит неслабый балкер длиной под 160 метров.
Уже заходил американский балкер под мостом длиной 199 метров.
Максимальное судно, которое заходило в порт Мариуполь, был китаец длиной 235 метров в 2014 году. То есть теоретически возможно отсечение диапазона от 200 до этих 235 метров.
Какой-то внятной статистики по параметрам судов, заходивших ранее в Мариуполь, я чего-то не нашел. Наше Министерство посчитало в прошлом году, что грузопоток из-за моста упадет на 43 процента, причем оно считало исходя из того, что не смогут заходить суда грузоподъемностью свыше 10 тысяч тонн. Но уже после их подсчетов грузились суда грузоподъемностью 15 и 20 тысяч тонн.
Где там правда совсем непонятно. ИМХО, что-то упадет безусловно, но не так критически как озвучивается. С другой стороны было бы что грузить в мегамасштабах.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 00:02

freeze
Спасибо!
Подтверждаете мои сомнения (подозрения).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 07:19

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Згідно з прогнозом експертів IIF, до подальшої співпраці з МВФ Україну спонукатиме невтішний стан справ у економіці країни. Нинішні реальні обсяги експорту становлять приблизно половину від показників 2008 року, а темпи економічного зростання не перевищують 2,5-3 відсотків на рік. Крім того, негативно на економічній ситуації в країні позначиться й теперішня динаміка цін на нафту та газ, наголошують аналітики.

https://курс.ком.юа/forums/topic/857-ak ... ent-487180
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