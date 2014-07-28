Vitl Спасибо! Я эту сводку пропустил, прочитал итоговую. В Харькове пока приём выше 26,0 - курсы написал в контакте. Там же только что выложил длинную цитату по нефти. Вроде как дешёвая нефть закончилась. С вытекающими для нас последствиями.
ЛАД написав:С интересом прочитал бы комментарии по этому поводу от знакомых с вопросом.
Средняя глубина Азовского моря 7 метров - семь !!! Никакие особо крупные суда туда не добираются по определению. В порт Мариуполь каким-то чудом доходят суда с осадкой 8 метров, в Бердянск еще меньше. Через Керченский пролив из-за лимитирующего участка также не могут проходить суда с осадкой более 8 метров. Следовательно главное ограничение пролет арки моста, он ограничен 33 метрами. Но я вам скажу, что далеко не все суда с осадкой до 8 м имеют высоту над уровнем больше 33 метров. Посмотрел онлайн - сейчас в Мариуполе стоит неслабый балкер длиной под 160 метров. Уже заходил американский балкер под мостом длиной 199 метров. Максимальное судно, которое заходило в порт Мариуполь, был китаец длиной 235 метров в 2014 году. То есть теоретически возможно отсечение диапазона от 200 до этих 235 метров. Какой-то внятной статистики по параметрам судов, заходивших ранее в Мариуполь, я чего-то не нашел. Наше Министерство посчитало в прошлом году, что грузопоток из-за моста упадет на 43 процента, причем оно считало исходя из того, что не смогут заходить суда грузоподъемностью свыше 10 тысяч тонн. Но уже после их подсчетов грузились суда грузоподъемностью 15 и 20 тысяч тонн. Где там правда совсем непонятно. ИМХО, что-то упадет безусловно, но не так критически как озвучивается. С другой стороны было бы что грузить в мегамасштабах.
Згідно з прогнозом експертів IIF, до подальшої співпраці з МВФ Україну спонукатиме невтішний стан справ у економіці країни. Нинішні реальні обсяги експорту становлять приблизно половину від показників 2008 року, а темпи економічного зростання не перевищують 2,5-3 відсотків на рік. Крім того, негативно на економічній ситуації в країні позначиться й теперішня динаміка цін на нафту та газ, наголошують аналітики.
Украинский бизнес уже адаптировался к строительству и открытию Керченского моста. Об этом заявил и.о. главы Администрации морских портов Украины (АМПУ) Райвис Вецкаганс, сообщает "Дело".
"Переориентация грузопотока незначительная и больше связана с диверсификацией рисков. Это произошло во время строительства Керченского моста, когда возводились арки моста и судоходство было закрыто на определенное количество дней, и были риски срыва поставок грузов. Сегодня мы видим, что ситуация стабилизировалась, бизнес адаптировался к ситуации. Я имею в виду лимитирующий объем судов. Грузовладельцам пришлось менять зафрахтованные суда, некоторые меняли технические параметры судов, снимая радионавигационное оборудование, чтобы судно прошло под мостом", – отметил Вецкаганс.
По его словам, АМПУ в этой ситуации работает над дноуглублением портов Азова. Например, в Мариупольском порту работает землесос "Меотида", уже вывезено порядка 100 тыс. куб. м грунта.
"В этом году мы восстановим паспортные глубины в Мариупольском и Бердянском портах, которые были понижены до 7,5 м. С 14 мая в Мариупольском порту нам удалось вернуть их на уровень 7,7 м. Что касается показателей работы, то грузооборот Мариупольского порта по состоянию на начало мая увеличился на 2,8%, в Бердянском — на 1,3%", – резюмировал Вецкаганс.