Vitl Спасибо! Я эту сводку пропустил, прочитал итоговую. В Харькове пока приём выше 26,0 - курсы написал в контакте. Там же только что выложил длинную цитату по нефти. Вроде как дешёвая нефть закончилась. С вытекающими для нас последствиями.
ЛАД написав:С интересом прочитал бы комментарии по этому поводу от знакомых с вопросом.
Средняя глубина Азовского моря 7 метров - семь !!! Никакие особо крупные суда туда не добираются по определению. В порт Мариуполь каким-то чудом доходят суда с осадкой 8 метров, в Бердянск еще меньше. Через Керченский пролив из-за лимитирующего участка также не могут проходить суда с осадкой более 8 метров. Следовательно главное ограничение пролет арки моста, он ограничен 33 метрами. Но я вам скажу, что далеко не все суда с осадкой до 8 м имеют высоту над уровнем больше 33 метров. Посмотрел онлайн - сейчас в Мариуполе стоит неслабый балкер длиной под 160 метров. Уже заходил американский балкер под мостом длиной 199 метров. Максимальное судно, которое заходило в порт Мариуполь, был китаец длиной 235 метров в 2014 году. То есть теоретически возможно отсечение диапазона от 200 до этих 235 метров. Какой-то внятной статистики по параметрам судов, заходивших ранее в Мариуполь, я чего-то не нашел. Наше Министерство посчитало в прошлом году, что грузопоток из-за моста упадет на 43 процента, причем оно считало исходя из того, что не смогут заходить суда грузоподъемностью свыше 10 тысяч тонн. Но уже после их подсчетов грузились суда грузоподъемностью 15 и 20 тысяч тонн. Где там правда совсем непонятно. ИМХО, что-то упадет безусловно, но не так критически как озвучивается. С другой стороны было бы что грузить в мегамасштабах.
Згідно з прогнозом експертів IIF, до подальшої співпраці з МВФ Україну спонукатиме невтішний стан справ у економіці країни. Нинішні реальні обсяги експорту становлять приблизно половину від показників 2008 року, а темпи економічного зростання не перевищують 2,5-3 відсотків на рік. Крім того, негативно на економічній ситуації в країні позначиться й теперішня динаміка цін на нафту та газ, наголошують аналітики.
Украинский бизнес уже адаптировался к строительству и открытию Керченского моста. Об этом заявил и.о. главы Администрации морских портов Украины (АМПУ) Райвис Вецкаганс, сообщает "Дело".
"Переориентация грузопотока незначительная и больше связана с диверсификацией рисков. Это произошло во время строительства Керченского моста, когда возводились арки моста и судоходство было закрыто на определенное количество дней, и были риски срыва поставок грузов. Сегодня мы видим, что ситуация стабилизировалась, бизнес адаптировался к ситуации. Я имею в виду лимитирующий объем судов. Грузовладельцам пришлось менять зафрахтованные суда, некоторые меняли технические параметры судов, снимая радионавигационное оборудование, чтобы судно прошло под мостом", – отметил Вецкаганс.
По его словам, АМПУ в этой ситуации работает над дноуглублением портов Азова. Например, в Мариупольском порту работает землесос "Меотида", уже вывезено порядка 100 тыс. куб. м грунта.
"В этом году мы восстановим паспортные глубины в Мариупольском и Бердянском портах, которые были понижены до 7,5 м. С 14 мая в Мариупольском порту нам удалось вернуть их на уровень 7,7 м. Что касается показателей работы, то грузооборот Мариупольского порта по состоянию на начало мая увеличился на 2,8%, в Бердянском — на 1,3%", – резюмировал Вецкаганс.
nemaks написав:Згідно з прогнозом експертів IIF, до подальшої співпраці з МВФ Україну спонукатиме невтішний стан справ у економіці країни. Нинішні реальні обсяги експорту становлять приблизно половину від показників 2008 року, а темпи економічного зростання не перевищують 2,5-3 відсотків на рік. Крім того, негативно на економічній ситуації в країні позначиться й теперішня динаміка цін на нафту та газ, наголошують аналітики.
Самое противное мы наблюдаем повседневно - это укрепление гривны на фоне всех этих негативов.т е одурачивание и воровство, говоря своими именами.И это закончится, только многие не успеют и ахнут от очередных цен.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Более сотни грузовых судов, которые за последние два-три года заходили в Мариупольский порт, не смогут это сделать из-за Керченского моста. Об этом сообщил начальник администрации Мариупольского морского порта в Украине Игорь Барский, передает Настоящее время.
По его словам, на данный момент порт не несет убытки, но морские грузовые перевозки стали дороже.
"Самих убытков как таковых нет. Просто этот бизнес (морских грузовых перевозок, - ред.) стал дороже. Но в Азовское море больше не смогут заходить суда типа Panamax и больше. Мы провели оценку тех судов, которые к нам заходили за последние три года. Так вот в Азовское море больше не сможет заходить 144 судна, которые заходили в Мариупольский порт за последние два-три года, то есть работали на этом рынке", - рассказал Барский.