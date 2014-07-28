Додано: Пон 21 тра, 2018 23:04

ЛАД написав: С интересом прочитал бы комментарии по этому поводу от знакомых с вопросом. С интересом прочитал бы комментарии по этому поводу от знакомых с вопросом.

Средняя глубина Азовского моря 7 метров - семь !!!Никакие особо крупные суда туда не добираются по определению. В порт Мариуполь каким-то чудом доходят суда с осадкой 8 метров, в Бердянск еще меньше. Через Керченский пролив из-за лимитирующего участка также не могут проходить суда с осадкой более 8 метров.Следовательно главное ограничение пролет арки моста, он ограничен 33 метрами. Но я вам скажу, что далеко не все суда с осадкой до 8 м имеют высоту над уровнем больше 33 метров.Посмотрел онлайн - сейчас в Мариуполе стоит неслабый балкер длиной под 160 метров.Уже заходил американский балкер под мостом длиной 199 метров.Максимальное судно, которое заходило в порт Мариуполь, был китаец длиной 235 метров в 2014 году. То есть теоретически возможно отсечение диапазона от 200 до этих 235 метров.Какой-то внятной статистики по параметрам судов, заходивших ранее в Мариуполь, я чего-то не нашел. Наше Министерство посчитало в прошлом году, что грузопоток из-за моста упадет на 43 процента, причем оно считало исходя из того, что не смогут заходить суда грузоподъемностью свыше 10 тысяч тонн. Но уже после их подсчетов грузились суда грузоподъемностью 15 и 20 тысяч тонн.Где там правда совсем непонятно. ИМХО, что-то упадет безусловно, но не так критически как озвучивается. С другой стороны было бы что грузить в мегамасштабах.