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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 940941942943
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 09:42

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  ЛАД написав:Вроде как дешёвая нефть закончилась. С вытекающими для нас последствиями. :(

если все покупают, пора продавать :wink:
bred
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 17:42

26 реально не сдаётся.26 превращается в 8 по сути.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:52

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bred
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 21:28

  Vitl написав:26 реально не сдаётся.26 превращается в 8 по сути.

Ну шось типу того.. Тільки "8" трималось кілька років, а от чи довго зможуть тримати 26, час покаже..
Sergo
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 21:45

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Еврик в какое пике ушел. Была у меня мысль, когда заговорили про 1.4, что пора шортиться. Побоялся.
airmax78
 
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  #<1 ... 940941942943
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