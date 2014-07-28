если все покупают, пора продавать
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Додано: Сер 23 тра, 2018 09:42
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Додано: Сер 23 тра, 2018 17:42
26 реально не сдаётся.26 превращается в 8 по сути.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 23 тра, 2018 21:28
Додано: Сер 23 тра, 2018 21:45
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Еврик в какое пике ушел. Была у меня мысль, когда заговорили про 1.4, что пора шортиться. Побоялся.
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