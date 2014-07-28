Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:14

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Конкретика - курс удерживается от падения невероятными усилиями воли верхов.Они боятся уронить его так, что потом возникнет сложность со стабилизацией.Но возможный приток валюты скорее всего заставит их заглотить наживку...и выкупить не одну сотню лямов по акционному сезонному курсу.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.