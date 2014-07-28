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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 940941942943
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 09:42

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  ЛАД написав:Вроде как дешёвая нефть закончилась. С вытекающими для нас последствиями. :(

если все покупают, пора продавать :wink:
bred
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 17:42

26 реально не сдаётся.26 превращается в 8 по сути.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:52

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bred
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 21:28

  Vitl написав:26 реально не сдаётся.26 превращается в 8 по сути.

Ну шось типу того.. Тільки "8" трималось кілька років, а от чи довго зможуть тримати 26, час покаже..
Sergo
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 21:45

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Еврик в какое пике ушел. Была у меня мысль, когда заговорили про 1.4, что пора шортиться. Побоялся.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:43

Плюс-Минус

ПЛЮС - МИНУС
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:27

  airmax78 написав:Еврик в какое пике ушел. Была у меня мысль, когда заговорили про 1.4, что пора шортиться. Побоялся.


по евро много противоположных прогнозов иногда даже от тех же банков, что в апреле ванговали к концу 2018-1,27, 2019-1,35...теперь они гонят в обратку-Q32018-1.15, Q42018-1.12 2020-паритет

выходит, что всем прогнозам грош цена :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:59

  prodigy написав:выходит, что всем прогнозам грош цена :mrgreen:


В чём я не раз убедился.Их прогнозы отражают в основном направленность текущего тренда.Если он сильный, то раскидывают цифры на годы вперёд в какой то пропорции.Если слабый. то делают вид что поколбасит.Конечно и не только по евро, по всему.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:14

Заходят , видят что скучно.Поясню - так везде.Причина суперстабилизец.В трамвае одни - я думаю, я надеюсь, я жду, буде, не будет, не дадут - в общем базар-вокзал.перец приободрил своими неоднократными призывами с броневика высказывать свежие мысли.Кроме сводок ДС очень незначительная полезная составляющая.
Конкретика - курс удерживается от падения невероятными усилиями воли верхов.Они боятся уронить его так, что потом возникнет сложность со стабилизацией.Но возможный приток валюты скорее всего заставит их заглотить наживку...и выкупить не одну сотню лямов по акционному сезонному курсу.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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  #<1 ... 940941942943
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