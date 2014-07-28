если все покупают, пора продавать
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Додано: Сер 23 тра, 2018 09:42
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Додано: Сер 23 тра, 2018 17:42
26 реально не сдаётся.26 превращается в 8 по сути.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 23 тра, 2018 21:28
Додано: Сер 23 тра, 2018 21:45
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Еврик в какое пике ушел. Была у меня мысль, когда заговорили про 1.4, что пора шортиться. Побоялся.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:43
Плюс-Минус
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:27
по евро много противоположных прогнозов иногда даже от тех же банков, что в апреле ванговали к концу 2018-1,27, 2019-1,35...теперь они гонят в обратку-Q32018-1.15, Q42018-1.12 2020-паритет
выходит, что всем прогнозам грош цена
Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:59
В чём я не раз убедился.Их прогнозы отражают в основном направленность текущего тренда.Если он сильный, то раскидывают цифры на годы вперёд в какой то пропорции.Если слабый. то делают вид что поколбасит.Конечно и не только по евро, по всему.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:14
Заходят , видят что скучно.Поясню - так везде.Причина суперстабилизец.В трамвае одни - я думаю, я надеюсь, я жду, буде, не будет, не дадут - в общем базар-вокзал.перец приободрил своими неоднократными призывами с броневика высказывать свежие мысли.Кроме сводок ДС очень незначительная полезная составляющая.
Конкретика - курс удерживается от падения невероятными усилиями воли верхов.Они боятся уронить его так, что потом возникнет сложность со стабилизацией.Но возможный приток валюты скорее всего заставит их заглотить наживку...и выкупить не одну сотню лямов по акционному сезонному курсу.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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