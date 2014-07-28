Додано: Суб 26 тра, 2018 19:34

ЛАД написав: Vitl написав: ......

Конкретика - курс удерживается от падения невероятными усилиями воли верхов. ......Конкретика - курс удерживается от падения невероятными усилиями воли верхов.

От падения гривни или доллара?

"Невероятных" усилий, по-моему, не наблюдается, всё происходит достаточно легко благодаря поднятию учётки и процентов по займам и связыванию гривни Нацбанком.

Они боятся уронить его так, что потом возникнет сложность со стабилизацией.Но возможный приток валюты скорее всего заставит их заглотить наживку...и выкупить не одну сотню лямов по акционному сезонному курсу.



По-моему, их и заставлять не надо. НБУ и сам заинтересован в том, чтобы побольше валюты выкупить. Единственное, что его удерживает,- опасность переизбытка гривни и, соответственно, разгон инфляции. От падения гривни или доллара?"Невероятных" усилий, по-моему, не наблюдается, всё происходит достаточно легко благодаря поднятию учётки и процентов по займам и связыванию гривни Нацбанком.По-моему, их и заставлять не надо. НБУ и сам заинтересован в том, чтобы побольше валюты выкупить. Единственное, что его удерживает,- опасность переизбытка гривни и, соответственно, разгон инфляции.

Словосочетание - курс гривны - звучало бы как то криво.поэтому имелся ввиду курс доллара.а он на самом деле удерживается очень большими усилиями...от падения.Доллар сейчас в сильном импульсе в сторону падения.И этот импульс создан не за несколько последних дней.От страха обвала было предпринято масса мер по укреплению гривны, конечно искусственному.И теперь все эти меры вместе создали резонанс.Если валюты ещё прихлынет, то курс уже не удержат...и доллар просядет дальше.Как это получилось все мы тут не раз обсуждали - в общем из того, что огромная масса гривны связана и не участвует в валютном рынке.Ну и конечно долги, мы их просто должны и не более.А вот если реально отдать, то вместо дутого переизбытка валюты получится крайний дефицит.Умеют, сказать нечего.К сож долго это быть не может.Добавлю - чувствуется, что власть мечется не зная, какую тактику взять на вооружение - ревал или девал.Опять же не знают потому, что не определено кредитование, как уже не раз писал - внутреннее или внешнее, от этого и зависит направление.