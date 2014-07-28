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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Суб 26 тра, 2018 19:34
ЛАД написав: Vitl написав:
......
Конкретика - курс удерживается от падения невероятными усилиями воли верхов.
От падения гривни или доллара?
"Невероятных" усилий, по-моему, не наблюдается, всё происходит достаточно легко благодаря поднятию учётки и процентов по займам и связыванию гривни Нацбанком.
Они боятся уронить его так, что потом возникнет сложность со стабилизацией.Но возможный приток валюты скорее всего заставит их заглотить наживку...и выкупить не одну сотню лямов по акционному сезонному курсу.
По-моему, их и заставлять не надо. НБУ и сам заинтересован в том, чтобы побольше валюты выкупить. Единственное, что его удерживает,- опасность переизбытка гривни и, соответственно, разгон инфляции.
Словосочетание - курс гривны - звучало бы как то криво.поэтому имелся ввиду курс доллара.а он на самом деле удерживается очень большими усилиями...от падения.Доллар сейчас в сильном импульсе в сторону падения.И этот импульс создан не за несколько последних дней.От страха обвала было предпринято масса мер по укреплению гривны, конечно искусственному.И теперь все эти меры вместе создали резонанс.Если валюты ещё прихлынет, то курс уже не удержат...и доллар просядет дальше.Как это получилось все мы тут не раз обсуждали - в общем из того, что огромная масса гривны связана и не участвует в валютном рынке.Ну и конечно долги, мы их просто должны и не более.А вот если реально отдать, то вместо дутого переизбытка валюты получится крайний дефицит.Умеют, сказать нечего.К сож долго это быть не может.Добавлю - чувствуется, что власть мечется не зная, какую тактику взять на вооружение - ревал или девал.Опять же не знают потому, что не определено кредитование, как уже не раз писал - внутреннее или внешнее, от этого и зависит направление.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Нед 27 тра, 2018 21:24
ЛАД
А новые цены на газ все уже прочли
Это, кстати, плавный переход к курсу.Раз подняли, значит не смогли без мвф, значит король то голый.Плюс, если уже даже я далёкий от политики, вижу что нарастает политическая борьба и противостояние, то не долго осталось кайфовать от низкого курса.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 27 тра, 2018 22:39
Vitl написав:ЛАД
А новые цены на газ все уже прочли
Это, кстати, плавный переход к курсу.Раз подняли, значит не смогли без мвф, значит король то голый.Плюс, если уже даже я далёкий от политики, вижу что нарастает политическая борьба и противостояние, то не долго осталось кайфовать от низкого курса.
Вот оно че Михалыч (с)
Новые цены на газ говорите
А я то думаю с чего это родителям газконтора вместе со счётом информативную брошюру доставили о том сколько в странах Европы (Сша почему-то там нет)население за газ платит только забыли размер пенсии и зарплаты напечатать
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Пон 28 тра, 2018 10:51
по курсу: одни ждут ниже 26-, другие ждут подскок выше 26+(на депо долить или там квартиру прикупить), кому повезет увидим в ближайшие 10 дней.
склоняюсь к первому в отношении 1/3
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Додано: Вів 29 тра, 2018 10:59
prodigy
по курсу: одни ждут ниже 26-, другие ждут подскок выше 26+(на депо долить или там квартиру прикупить), кому повезет увидим в ближайшие 10 дней.
склоняюсь к первому в отношении 1/3
Я поставил бы 3/1, кончно не исключая и второе.По факту медленно но уверенно продавливаем 26.Курс на приём уже в большинстве продавил.Хотя 26 сильный уровень и держится крепко.Даже думаю, когда все начнуть принимать ниже 26, то продажа ещё долго будет на этой цифре.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 15:00
Vitl
Харьков пока не продавил - 26,00-01/26,05-06.
На окнах, конечно, можно увидеть всё, что угодно - и 25,60 на приём, и 27+ на продажу.
Стоит отметить рост цен на зерно (и на пшеницу, и на кукурузу). Хотя, правда, кверти недавно в трамвае писал, что сейчас продаж зерна очень мало, будут позже.
Евро успешно падает, с лёгкостью пробивая все уровни поддержки, почти не замечая их.
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