Додано: Вів 29 тра, 2018 10:59

prodigy



по курсу: одни ждут ниже 26-, другие ждут подскок выше 26+(на депо долить или там квартиру прикупить), кому повезет увидим в ближайшие 10 дней.

склоняюсь к первому в отношении 1/3



Я поставил бы 3/1, кончно не исключая и второе.По факту медленно но уверенно продавливаем 26.Курс на приём уже в большинстве продавил.Хотя 26 сильный уровень и держится крепко.Даже думаю, когда все начнуть принимать ниже 26, то продажа ещё долго будет на этой цифре.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.