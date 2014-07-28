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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 942943944945
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:33

  ЛАД написав:Очкарик
В Харькове практически всегда доллар дороже, чем в Киеве.

prodigy
У гагарина евро 1,160/1,173. Правда, это ещё с утра - менять не торопятся.
Но вообще евро последнее время постоянно дороже форекса - валютчики объясняют нехваткой в связи с безвизом и более частыми поездками в Европу.


у нас нет нехватки евро (как в банках, так и в ПОВах), а вот на 7 км евро в дефиците (имеется в виду отп)
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:39

prodigy
Нет, ну дефицита евро у нас как такового тоже вроде нет, купить можно всегда, но в связи с некоторым дефицитом последние месяцы дороже форекса.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 08:36

"Рада Євросоюзу у вівторок схвалила третю програму макрофінансової допомоги для України, що передбачає виділення EUR1 млрд.
Метою виділення коштів є "економічна стабілізація і програма проведення структурних реформ".
Згідно з повідомленням на сайті Ради ЄС, подальші виплати залежатимуть від поваги з боку України до демократичних механізмів, верховенства права й гарантій поваги до прав людини.".
https://ua.interfax.com.ua/news/political/508427.html
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