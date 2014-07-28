Додано: Сер 30 тра, 2018 18:18

Отложили повышение цены газа.По сути это ничего не изменило, взяли время на подумать, где брать заём.Для нас это остаётся решающим в направлении курса.Независимо ни от чего идёт сезонный летний спад, кот пока не останавливается.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.