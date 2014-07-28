ЛАД написав:Очкарик В Харькове практически всегда доллар дороже, чем в Киеве.
prodigy У гагарина евро 1,160/1,173. Правда, это ещё с утра - менять не торопятся. Но вообще евро последнее время постоянно дороже форекса - валютчики объясняют нехваткой в связи с безвизом и более частыми поездками в Европу.
у нас нет нехватки евро (как в банках, так и в ПОВах), а вот на 7 км евро в дефиците (имеется в виду отп)
"Рада Євросоюзу у вівторок схвалила третю програму макрофінансової допомоги для України, що передбачає виділення EUR1 млрд. Метою виділення коштів є "економічна стабілізація і програма проведення структурних реформ". Згідно з повідомленням на сайті Ради ЄС, подальші виплати залежатимуть від поваги з боку України до демократичних механізмів, верховенства права й гарантій поваги до прав людини.". https://ua.interfax.com.ua/news/political/508427.html
Отложили повышение цены газа.По сути это ничего не изменило, взяли время на подумать, где брать заём.Для нас это остаётся решающим в направлении курса.Независимо ни от чего идёт сезонный летний спад, кот пока не останавливается.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:Отложили повышение цены газа.По сути это ничего не изменило, взяли время на подумать, где брать заём.Для нас это остаётся решающим в направлении курса.Независимо ни от чего идёт сезонный летний спад, кот пока не останавливается.
еще один важный аспект: недовыполнение бюджета 2018 на май уже в минусе -12654,7 млрд. еще 7 месяцев впереди и что-то конечно наверстают, но тенденция не хорошая.