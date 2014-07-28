ЛАД написав:Народ!
Прошу прощения, что не по теме.
Загляните, пожалуйста на огонек к alyak"у и поставьте + за https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4369126#p4369126 (если согласны).
Там на него налетели всё те же до боли знакомые лица - заклюют мужика. Он, правда, стойкий товарищ.
Просмотрел бегло, конечно поддерживаю, но вступать там не вижу смысла.Причина всё та же - мы друг друга ни в чём не переубедим.Я просто здесь говорю, что на нашей стороне большее число прогрессивных людей, понимающих что происходит.А серочёрноровным не стоит давать повод поцепляться к словам и похамить.