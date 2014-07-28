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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 943944945946
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 18:11

  ЛАД написав:Народ!
Прошу прощения, что не по теме.
Загляните, пожалуйста на огонек к alyak"у и поставьте + за https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4369126#p4369126 (если согласны).
Там на него налетели всё те же до боли знакомые лица - заклюют мужика. Он, правда, стойкий товарищ. :)


Просмотрел бегло, конечно поддерживаю, но вступать там не вижу смысла.Причина всё та же - мы друг друга ни в чём не переубедим.Я просто здесь говорю, что на нашей стороне большее число прогрессивных людей, понимающих что происходит.А серочёрноровным не стоит давать повод поцепляться к словам и похамить.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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  #<1 ... 943944945946
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