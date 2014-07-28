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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 943944945946>
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:33

  ЛАД написав:Очкарик
В Харькове практически всегда доллар дороже, чем в Киеве.

prodigy
У гагарина евро 1,160/1,173. Правда, это ещё с утра - менять не торопятся.
Но вообще евро последнее время постоянно дороже форекса - валютчики объясняют нехваткой в связи с безвизом и более частыми поездками в Европу.


у нас нет нехватки евро (как в банках, так и в ПОВах), а вот на 7 км евро в дефиците (имеется в виду отп)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:39

prodigy
Нет, ну дефицита евро у нас как такового тоже вроде нет, купить можно всегда, но в связи с некоторым дефицитом последние месяцы дороже форекса.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 08:36

"Рада Євросоюзу у вівторок схвалила третю програму макрофінансової допомоги для України, що передбачає виділення EUR1 млрд.
Метою виділення коштів є "економічна стабілізація і програма проведення структурних реформ".
Згідно з повідомленням на сайті Ради ЄС, подальші виплати залежатимуть від поваги з боку України до демократичних механізмів, верховенства права й гарантій поваги до прав людини.".
https://ua.interfax.com.ua/news/political/508427.html
Sergo
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 18:18

Отложили повышение цены газа.По сути это ничего не изменило, взяли время на подумать, где брать заём.Для нас это остаётся решающим в направлении курса.Независимо ни от чего идёт сезонный летний спад, кот пока не останавливается.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 20:55

  Vitl написав:Отложили повышение цены газа.По сути это ничего не изменило, взяли время на подумать, где брать заём.Для нас это остаётся решающим в направлении курса.Независимо ни от чего идёт сезонный летний спад, кот пока не останавливается.


еще один важный аспект: недовыполнение бюджета 2018 на май уже в минусе -12654,7 млрд. еще 7 месяцев впереди и что-то конечно наверстают, но тенденция не хорошая.

http://www.treasury.gov.ua/main/uk/index

https://golos.ua/i/610942
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:19

ЛАД
у alyak часом не было где то отдельного сайтика?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:36

mephala
Был по адресу dowjones.com.ua
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ulanusa1
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:39

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

то то я смотрю что то почерк письма похожий...
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:21

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Кстати, рассматриваю вот это заявление
https://censor.net.ua/news/3069002/nats ... ii_transha

как "до выборов курс будет не выше 30". Только привыкли к нормальному свободному рынку.
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ulanusa1
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 08:32

  Vitl написав:на нашей стороне большее число прогрессивных людей, понимающих что происходит.А серочёрноровным не стоит давать повод поцепляться к словам и похамить.

на вашей стороне это те кто орусился и его устраивает что бы система выстроенная царской россией а потом подхваченная совком не менялясь. так что не нужно громкими словами по типу прогресс прикрывать банальный манкуртизм :wink:
mephala
 
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