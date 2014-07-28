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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 943944945946
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:02

какая-то дурная заваруха с кабмином&минфином, и последующее развитие событий еще в процессе. может начать штормить раньше.
жду размышлений от Orest
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:10

  Corpocrator написав:какая-то дурная заваруха с кабмином&минфином, и последующее развитие событий еще в процессе. может начать штормить раньше.
жду размышлений от Orest


И я призываю Ореста не забывать товарищей.
Слышал, что гройсман с Данилюком хренами побросались.А ведь неспроста.Видать цели и методы разошлись.Ну это разошлись растёт от того как разошлись 26 и 29.Всем очевиден перекос, и не придавать ему значение было глупо, списывать на перестраховку вообще тупо.Не думаю, что у Данилюка 10 классов перед министерством и он нифига не смыслит.Просто властвующим очень захотелось и рыбку съесть...А Минфин увидел. что при таких раскладах они не потягут свои параметры.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:14

По курсу - на покупку продавили уже везде 26, о чём и писал неск дней назад.По 26 сдать уже очень проблематично, разве банк какой окажет щедрость.Не понимаю тех, кто сомневается в уходе курса ниже...в ТЕКУЩЕЙ ситуации.По сезонности ничего не поменялось, как только приток начнёт увеличиваться, цену снизят ни куда не денутся.А если станет понятно, что транша не будет, то ой ой, гривна может не на шутку временно(до выборов или как минимум до новогодней бюджетной просадки) укрепиться.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:54

Фото письма по ссылке

Девальвация гривны и скачок инфляции: Данилюк предупредил нардепов о последствиях срыва транша МВФ
"Напоминаю, что утвержденный парламентом государственный бюджет на 2018 год базировался на предположении, что Украина успешно реализует программу сотрудничества с Международным валютным фондом. Это предполагает, в том числе, создание Высшего антикоррупционного суда. Критически важным является голосование за закон в согласованной с нашими международными партнерам редакции", - объясняет чиновник."В случае срыва программы расходы бюджета 2018 года должны быть сокращены на сумму около 4 млрд долларов. Для стабилизации ситуации государство будет вынуждено тратить свои золотовалютные резервы, что приведет к девальвации гривны и скачку инфляции", - отмечает он.

Главный финансист страны прогнозирует, что подобный сценарий является угрозой национальной безопасности страны и "отбросит государство в развитии на годы назад".

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/06/1/7182055/
Всё IMHO
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