какая-то дурная заваруха с кабмином&минфином, и последующее развитие событий еще в процессе. может начать штормить раньше.
жду размышлений от Orest
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:02
какая-то дурная заваруха с кабмином&минфином, и последующее развитие событий еще в процессе. может начать штормить раньше.
жду размышлений от Orest
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:10
И я призываю Ореста не забывать товарищей.
Слышал, что гройсман с Данилюком хренами побросались.А ведь неспроста.Видать цели и методы разошлись.Ну это разошлись растёт от того как разошлись 26 и 29.Всем очевиден перекос, и не придавать ему значение было глупо, списывать на перестраховку вообще тупо.Не думаю, что у Данилюка 10 классов перед министерством и он нифига не смыслит.Просто властвующим очень захотелось и рыбку съесть...А Минфин увидел. что при таких раскладах они не потягут свои параметры.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:14
По курсу - на покупку продавили уже везде 26, о чём и писал неск дней назад.По 26 сдать уже очень проблематично, разве банк какой окажет щедрость.Не понимаю тех, кто сомневается в уходе курса ниже...в ТЕКУЩЕЙ ситуации.По сезонности ничего не поменялось, как только приток начнёт увеличиваться, цену снизят ни куда не денутся.А если станет понятно, что транша не будет, то ой ой, гривна может не на шутку временно(до выборов или как минимум до новогодней бюджетной просадки) укрепиться.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:54
Фото письма по ссылке
Девальвация гривны и скачок инфляции: Данилюк предупредил нардепов о последствиях срыва транша МВФ
Всё IMHO
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