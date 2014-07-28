Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:14

По курсу - на покупку продавили уже везде 26, о чём и писал неск дней назад.По 26 сдать уже очень проблематично, разве банк какой окажет щедрость.Не понимаю тех, кто сомневается в уходе курса ниже...в ТЕКУЩЕЙ ситуации.По сезонности ничего не поменялось, как только приток начнёт увеличиваться, цену снизят ни куда не денутся.А если станет понятно, что транша не будет, то ой ой, гривна может не на шутку временно(до выборов или как минимум до новогодней бюджетной просадки) укрепиться.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.