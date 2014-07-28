Corpocrator написав:какая-то дурная заваруха с кабмином&минфином, и последующее развитие событий еще в процессе. может начать штормить раньше. жду размышлений от Orest
И я призываю Ореста не забывать товарищей. Слышал, что гройсман с Данилюком хренами побросались.А ведь неспроста.Видать цели и методы разошлись.Ну это разошлись растёт от того как разошлись 26 и 29.Всем очевиден перекос, и не придавать ему значение было глупо, списывать на перестраховку вообще тупо.Не думаю, что у Данилюка 10 классов перед министерством и он нифига не смыслит.Просто властвующим очень захотелось и рыбку съесть...А Минфин увидел. что при таких раскладах они не потягут свои параметры.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
По курсу - на покупку продавили уже везде 26, о чём и писал неск дней назад.По 26 сдать уже очень проблематично, разве банк какой окажет щедрость.Не понимаю тех, кто сомневается в уходе курса ниже...в ТЕКУЩЕЙ ситуации.По сезонности ничего не поменялось, как только приток начнёт увеличиваться, цену снизят ни куда не денутся.А если станет понятно, что транша не будет, то ой ой, гривна может не на шутку временно(до выборов или как минимум до новогодней бюджетной просадки) укрепиться.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Девальвация гривны и скачок инфляции: Данилюк предупредил нардепов о последствиях срыва транша МВФ
"Напоминаю, что утвержденный парламентом государственный бюджет на 2018 год базировался на предположении, что Украина успешно реализует программу сотрудничества с Международным валютным фондом. Это предполагает, в том числе, создание Высшего антикоррупционного суда. Критически важным является голосование за закон в согласованной с нашими международными партнерам редакции", - объясняет чиновник."В случае срыва программы расходы бюджета 2018 года должны быть сокращены на сумму около 4 млрд долларов. Для стабилизации ситуации государство будет вынуждено тратить свои золотовалютные резервы, что приведет к девальвации гривны и скачку инфляции", - отмечает он.
Главный финансист страны прогнозирует, что подобный сценарий является угрозой национальной безопасности страны и "отбросит государство в развитии на годы назад".
Вкладчик1234 написав:Девальвация гривны и скачок инфляции: Данилюк предупредил нардепов о последствиях срыва транша МВФ
"Напоминаю, что утвержденный парламентом государственный бюджет на 2018 год базировался на предположении, что Украина успешно реализует программу сотрудничества с Международным валютным фондом. Это предполагает, в том числе, создание Высшего антикоррупционного суда. Критически важным является голосование за закон в согласованной с нашими международными партнерам редакции", - объясняет чиновник."В случае срыва программы расходы бюджета 2018 года должны быть сокращены на сумму около 4 млрд долларов. Для стабилизации ситуации государство будет вынуждено тратить свои золотовалютные резервы, что приведет к девальвации гривны и скачку инфляции", - отмечает он.
Главный финансист страны прогнозирует, что подобный сценарий является угрозой национальной безопасности страны и "отбросит государство в развитии на годы назад".
Это примерно то, что я говорю...Точнее процесс будет ступенчатым.На первом этапе курсовую пружину сожмут до нельзя, т е укрепят гривну ещё более, для последнего отжима у тех, кто заигрался в доллар и потратил последнюю гривну.А затем отскок пружины, причём сразу неконтролируемый, как в 2014.И только потом будут стабмеры и ушатывание к какому то новому значению.И хорошо если у значения первая цифра будет 3
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Фонд недоволен последними решениями правительства относительно полномочий Минфина и подчинения ГФС Об этом сказано в письме главы миссии МВФ в Украине Рона ван Рудена к украинскому правительству. Письмо, датированное 29 мая корреспонденту LIGA.net показал источник в Кабмине.
В нем говорится о двух решениях принятых на закрытой части заседания Кабмина Украины неделю назад. В Фонде отмечают, что этим Украина нарушает обязательства, взятые во время получения предыдущего транша от МВФ. Речь идет о еще необнароднованных постановлениях правительства о лишении Минфина полномочий по утверждению финансовых документов правительства.
В прес-службе премьера опровергают информацию о принятых решениях. Там утверджают, что на закрытом заседении поднимался вопрос приминения принципа "молчаливого согласия" в тех случаях, когда Минфин затягивает согласование вопросов по рассмотрению актов законодательства, которые вносяться на рассмотрение Кабмина. "Действующие нормы говорят о том, что если такие вопросы выносятся на голосование в Кабмине, за исключением молчаливого согласия, то Минфин остается при своих правах", – сообщила прес-служба Гройсмана в комментарии LIGA.net.
В свою очередь министр финансов Александр Данилюк заявил, что такие решения Кабмина уже были подготовлены и получены Минфином. "Правительство пока не хочет обнародовать эти решения. Для страны это был бы большой удар и угрожал срывом программы МВФ", - сказал министр на встрече с предпринимателями и прессой.
Пока ни Минфин, ни аппарат Кабмина не обнародовали проекты постановлений об изменении регламента правительства, где предлагается лишить Минфин полномочий утверждать финансовые документы, а также вывести ГФС из-под управления Минфина. "Если их все же опубликуют Минфин будет оспаривать оба решения. Но я уверен, что Кабмин не пойдет на такой шаг", - отметил Данилюк.
Напомним, 23 мая Данилюк на заседании правительства добивался назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра. После короткой перепалки с Гройсманом министру было отказано.
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23 мая Данилюк на заседании правительства добивался назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра. Присутствующие на заседании Кабмина сообщили, что после короткой перепалки с Гройсманом министру было отказано. После этого Данилюк даже предложил подготовить представления об отставке.
Премьер-министр, комментируя ситуацию с министром финансов, предположил, что тот хочет сменить место работы и решил это сделать так, чтобы выглядеть жертвой в сложившейся ситуации. По информации некоторых СМИ, после ухода Данилюка, правительство поддержало две вышеназванных решения.
В письме к послам "Большой семерки" Данилюк пожаловался на "давление" и попытки назначить к нему в заместители людей влиятельных депутатов Блока Петра Порошенко Игоря Кононенко и Нины Южаниной. По версии Данилюка сначала кандидатом в его замы продвигали Игоря Уманского, а затем Светлану Воробей. "Это письмо было крайней мерой – я исчерпал возможности для нормального диалога с главой правительства по поводу подчинения ГФС", - заявил Данилюк на брифинге.
Ранее у министра финансов были публичные конфликты с экс-главой Госфискальной службы Романом Насировым, а также главой налогового комитета Верховной Рады Ниной Южаниной. Сейчас ГФС возглавляет экс-руководитель винницкой налоговой Мирослав Продан.
1. Считаю, что транша не будет, и уже принято решение управлять экономикой в ручном аварийном режиме. Эти новости из Кабмина и НБУ - тому подтверждение 2. Самый лучший момент для входа в доллар будет в середине июля. 15.07 финал чемпионата в РФ, к этому событию рубль укрепится, и гривна вместе с ним. Больше такого шанса собирать "никому не нужный" под ногами - не будет