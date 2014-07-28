напомни плиз, бо мои депо оканчиваются в середине и конце июля...
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Додано: Суб 02 чер, 2018 20:22
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
напомни плиз, бо мои депо оканчиваются в середине и конце июля...
а шо делать?
Додано: Нед 03 чер, 2018 10:00
viewtopic.php?p=4361978#p4361978
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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