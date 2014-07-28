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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 944945946947
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 20:22

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  orest написав:Щодо курсу, все уже написав, нових думок немає.

напомни плиз, бо мои депо оканчиваются в середине и конце июля...
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 10:00

  чик написав:
  orest написав:Щодо курсу, все уже написав, нових думок немає.

напомни плиз, бо мои депо оканчиваются в середине и конце июля...

viewtopic.php?p=4361978#p4361978
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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  #<1 ... 944945946947
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