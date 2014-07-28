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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 944945946947
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 20:22

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  orest написав:Щодо курсу, все уже написав, нових думок немає.

напомни плиз, бо мои депо оканчиваются в середине и конце июля...
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 10:00

  чик написав:
  orest написав:Щодо курсу, все уже написав, нових думок немає.

напомни плиз, бо мои депо оканчиваются в середине и конце июля...

viewtopic.php?p=4361978#p4361978
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 10:37

  Vitl написав:По курсу - на покупку продавили уже везде 26, о чём и писал неск дней назад.По 26 сдать уже очень проблематично, разве банк какой окажет щедрость.Не понимаю тех, кто сомневается в уходе курса ниже...в ТЕКУЩЕЙ ситуации.По сезонности ничего не поменялось, как только приток начнёт увеличиваться, цену снизят ни куда не денутся.А если станет понятно, что транша не будет, то ой ой, гривна может не на шутку временно(до выборов или как минимум до новогодней бюджетной просадки) укрепиться.

Можно сказать, что 26,0 на приём пробили и в Харькове, хотя и не так явно - по 26,0 сдать пока вполне можно. Курсы 25,95-26,00/26,02-05.
Есть обменки, работающие почти в 0 - 26,00/26,02-03.
По сезонности ничего не поменялось, но согласен с Чаем и prodigy - НБУ будет, похоже, выкупать грн. около 26 и спуститься ниже не даст. В этих условиях не ожидаю заметный отрыв налички. Поэтому в 25,75 не очень верю, продолжаю считать, что минимумы этого года мы уже увидели. Возможно, ошибаюсь.
Вашу логику, по кот. если "транша не будет, то ой ой, гривна может не на шутку временно(до выборов или как минимум до новогодней бюджетной просадки) укрепиться", не понимаю. Если можно объясните чуть подробнее.
Мой прогноз на июнь-июль - минимум продажи 25,95, макс. - 26,50 (с запасом, скорее ниже).
Минимум покупки сложно писать - у нас сегодня, например, можно найти и по 26,00, и по 25,50. Максимальная цена минимума покупки (смешная формулировка, но не соображу, как написать иначе :) ) - 25,90.
Цены называю по Харькову.
Всё это, естественно, без "чёрных лебедей".

Ваш стёртый пост видел, ответить не мог. Вчера в ответе ulanusa1, ответил, по-моему, и на Ваш пост.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 11:19

в прошлом году НБУ дал летом укрепиться гривне ниже 26.0 , и как посчитал чай, недовыкупил около 300-400 млн валюты в закрома.
думаю, в этом году такое не повторится и курс МБ будет жестко держать в диапазоне 26,05-26,25. объемы поступления валюты возможно будут и поскромнее.

по наличке: лето в этом году началось на две недели раньше , чем в 2017.
прошлый год был рекордным для Одессы и региона по наплыву отдыхающих, валюты в ПОВах было немеряно (уже писал раньше, что можно было выкупить почти в любом ординарном ПОВе от 3 до 5к долларов ежедневно).
как будет в этом году посмотрим...туристы прибывают, но на пляжах пока нет давки. от наплыва туристов и будет плясать наличка у нас. посмотрим на сколько зажиточными стали украинцы как говорит власть.

мои прогнозы на голосовалку
1)30 июня минимум на покупку доллара 25,95
2)31 июля минимум на покупку доллара 26,10
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 11:46

ЛАД
Вашу логику, по кот. если "транша не будет, то ой ой, гривна может не на шутку временно(до выборов или как минимум до новогодней бюджетной просадки) укрепиться", не понимаю. Если можно объясните чуть подробнее.

Ещё раз...Украина сейчас ищет инвестора.Нужны (очень) заёмные средства.При отсутствии внешних кредиторов будет поиск внутренних.При втором варианте , реализация пополнения звр сильно упрощается с ревальвацией.Более подробные механизмы можно обсуждать отдельно, но факт.
По 26 или 26,05 - почему кто то посчитал упор в эти цифры.А чем 26,50 или 25,75 от них отличается.Я ещё мог бы понять цифры близкие к 29,30 расчётному бюджетному курсу. но т к на них наплевали и опозорились наши ведущие финансовые специалисты. то я вообще не вижу привязки ни к каким цифрам.повторю - если усилится приток валюты на мб(сезонно как и в прошлые летние периоды), то абсолютно понятно(мне во вс сл), что нбу опустит планку выкупа излишков.При этом он не даст доллару рухнуть хоть до 25 или даже 23, хотя тупо мог бы.Взять и не выкупать с мб...и пипец доллар покатился бы по наклонной.Но неделю - две продавят курс на 20-50 коп, соберут валютный урожай.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 14:16

  Vitl написав:ЛАД
нбу опустит планку выкупа излишков.При этом он не даст доллару рухнуть хоть до 25 или даже 23, хотя тупо мог бы.Взять и не выкупать с мб...и пипец доллар покатился бы по наклонной.Но неделю - две продавят курс на 20-50 коп, соберут валютный урожай.


не согласен...опускать не будут, сейчас самое худшее- это шатать рынок

для наилучшего урожая для НБУ они будут как можно дольше обеспечивать стабильность курса(возможно даже до октября)
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