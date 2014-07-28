Додано: Нед 03 чер, 2018 11:46

ЛАД

Вашу логику, по кот. если "транша не будет, то ой ой, гривна может не на шутку временно(до выборов или как минимум до новогодней бюджетной просадки) укрепиться", не понимаю. Если можно объясните чуть подробнее.



Ещё раз...Украина сейчас ищет инвестора.Нужны (очень) заёмные средства.При отсутствии внешних кредиторов будет поиск внутренних.При втором варианте , реализация пополнения звр сильно упрощается с ревальвацией.Более подробные механизмы можно обсуждать отдельно, но факт.

По 26 или 26,05 - почему кто то посчитал упор в эти цифры.А чем 26,50 или 25,75 от них отличается.Я ещё мог бы понять цифры близкие к 29,30 расчётному бюджетному курсу. но т к на них наплевали и опозорились наши ведущие финансовые специалисты. то я вообще не вижу привязки ни к каким цифрам.повторю - если усилится приток валюты на мб(сезонно как и в прошлые летние периоды), то абсолютно понятно(мне во вс сл), что нбу опустит планку выкупа излишков.При этом он не даст доллару рухнуть хоть до 25 или даже 23, хотя тупо мог бы.Взять и не выкупать с мб...и пипец доллар покатился бы по наклонной.Но неделю - две продавят курс на 20-50 коп, соберут валютный урожай.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.