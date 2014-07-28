напомни плиз, бо мои депо оканчиваются в середине и конце июля...
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Додано: Суб 02 чер, 2018 20:22
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
напомни плиз, бо мои депо оканчиваются в середине и конце июля...
а шо делать?
Додано: Нед 03 чер, 2018 10:00
viewtopic.php?p=4361978#p4361978
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Нед 03 чер, 2018 10:37
Можно сказать, что 26,0 на приём пробили и в Харькове, хотя и не так явно - по 26,0 сдать пока вполне можно. Курсы 25,95-26,00/26,02-05.
Есть обменки, работающие почти в 0 - 26,00/26,02-03.
По сезонности ничего не поменялось, но согласен с Чаем и prodigy - НБУ будет, похоже, выкупать грн. около 26 и спуститься ниже не даст. В этих условиях не ожидаю заметный отрыв налички. Поэтому в 25,75 не очень верю, продолжаю считать, что минимумы этого года мы уже увидели. Возможно, ошибаюсь.
Вашу логику, по кот. если "транша не будет, то ой ой, гривна может не на шутку временно(до выборов или как минимум до новогодней бюджетной просадки) укрепиться", не понимаю. Если можно объясните чуть подробнее.
Мой прогноз на июнь-июль - минимум продажи 25,95, макс. - 26,50 (с запасом, скорее ниже).
Минимум покупки сложно писать - у нас сегодня, например, можно найти и по 26,00, и по 25,50. Максимальная цена минимума покупки (смешная формулировка, но не соображу, как написать иначе ) - 25,90.
Цены называю по Харькову.
Всё это, естественно, без "чёрных лебедей".
Ваш стёртый пост видел, ответить не мог. Вчера в ответе ulanusa1, ответил, по-моему, и на Ваш пост.
Додано: Нед 03 чер, 2018 11:19
в прошлом году НБУ дал летом укрепиться гривне ниже 26.0 , и как посчитал чай, недовыкупил около 300-400 млн валюты в закрома.
думаю, в этом году такое не повторится и курс МБ будет жестко держать в диапазоне 26,05-26,25. объемы поступления валюты возможно будут и поскромнее.
по наличке: лето в этом году началось на две недели раньше , чем в 2017.
прошлый год был рекордным для Одессы и региона по наплыву отдыхающих, валюты в ПОВах было немеряно (уже писал раньше, что можно было выкупить почти в любом ординарном ПОВе от 3 до 5к долларов ежедневно).
как будет в этом году посмотрим...туристы прибывают, но на пляжах пока нет давки. от наплыва туристов и будет плясать наличка у нас. посмотрим на сколько зажиточными стали украинцы как говорит власть.
мои прогнозы на голосовалку
1)30 июня минимум на покупку доллара 25,95
2)31 июля минимум на покупку доллара 26,10
Додано: Нед 03 чер, 2018 11:46
ЛАД
Вашу логику, по кот. если "транша не будет, то ой ой, гривна может не на шутку временно(до выборов или как минимум до новогодней бюджетной просадки) укрепиться", не понимаю. Если можно объясните чуть подробнее.
Ещё раз...Украина сейчас ищет инвестора.Нужны (очень) заёмные средства.При отсутствии внешних кредиторов будет поиск внутренних.При втором варианте , реализация пополнения звр сильно упрощается с ревальвацией.Более подробные механизмы можно обсуждать отдельно, но факт.
По 26 или 26,05 - почему кто то посчитал упор в эти цифры.А чем 26,50 или 25,75 от них отличается.Я ещё мог бы понять цифры близкие к 29,30 расчётному бюджетному курсу. но т к на них наплевали и опозорились наши ведущие финансовые специалисты. то я вообще не вижу привязки ни к каким цифрам.повторю - если усилится приток валюты на мб(сезонно как и в прошлые летние периоды), то абсолютно понятно(мне во вс сл), что нбу опустит планку выкупа излишков.При этом он не даст доллару рухнуть хоть до 25 или даже 23, хотя тупо мог бы.Взять и не выкупать с мб...и пипец доллар покатился бы по наклонной.Но неделю - две продавят курс на 20-50 коп, соберут валютный урожай.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 03 чер, 2018 14:16
не согласен...опускать не будут, сейчас самое худшее- это шатать рынок
для наилучшего урожая для НБУ они будут как можно дольше обеспечивать стабильность курса(возможно даже до октября)
Додано: Нед 03 чер, 2018 16:15
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
1 минулого року курс НБУ продавлював не для себе а для «репатріантів» (в основному Ахметов і ще пару успішних бізнесменів). НБУ викупив стільки, скільки залишилося після репатріантів. І всі прорахунки скільки недовикупив хтось минулого року – софістське словоблуддя. Це продавлювання було зумовлено тим, що грн. ресурс в основних покупців був обмежений.
2 цього року репатріанти зовсім інші і під них уже ніхто нічого продавлювати не буде. Більше того, чим вище курс тим менше вони куплять бо і у них грн. обмежена. А от НБУ собі надрукує.
3 я уже писав минулого і цього року, шукати не буду. Але одне з головних джерел валюти минулого року була конвертація депозитчиків і заробітчан. Вже в червні ці річні грн. депозити починають закінчуватися і, думаю, їх власники захочуть обернутися назад у валюту. І це також серйозна конкуренція регулятору.
4 минулого року колобки були значно більше дружніми і згуртованими, а зараз ситуація дуже нестабільна. І ніхто не скаже, коли ці бійці сумо зійдуться у герці. Продовженням цієї кризи є і пшик з приватизацією, на яку я мав надії.
5 ОВДП
6 також уже описував ситуація з торговельною війною Вашингтону і Берліну – ринок збуту нашого металу скорочується
7 ціна нафти і решти енергоносіїв і полімерів росте а євро падає (детально пояснював природу цього проти ходу)
8 буде значне загострення боїв (активно повертають в стрій тих, хто воював на початках і пізніше). Зрозуміло, що ніякого виходу до кордонів під час ЧС 2018 не буде, але відчутне просування під гаслом реанімації межі «мінських домовленостей» виглядає логічним.
9 трудова міграція саме зараз під сезонні роботи в Європі уже призводить до того, що тут більшість підприємств (і це уже абсолютно не залежить від географічного розташування) не можуть ефективно працювати. Чого вартує тільки нехватка водіїв і проблеми з логістикою. А це відбивається на дірі в бюджеті (ходять слухи, що кілька мільярдного секвестру бюджету нам і так уже не уникнути)
10 пропозиції і можливості позичити на внутрішньому ринку не вистачить, очевидний зрив програми зовнішніх запозичень відіб’ється на курсі. При очевидній перспективі валютного дефіциту ніхто не буде дивитися як НБУ викупляє по 25,ХХ бажаючих гребсти по такому курсу буде багато, що не дасть курсу просісти.
Все власні думки. На істинну не претендую.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Нед 03 чер, 2018 16:16
Думаю, здесь больше прав prodigy - "урожай" НБУ будет выше при "стабильности". При укреплении грн ниже 25, полагаю, резко усилятся покупки импортёрами и пр.
Ничем не отличаются, но НБУ почему-то выбрал именно этот уровень.
В принципе, конечно, всё возможно, но не похоже. До "25 или даже 23", думаю, не получилось бы даже при желании НБУ, разе что он начал бы сам продавать валюту.
Додано: Нед 03 чер, 2018 18:50
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
По п. 9-10 абсолютно не згоден. Яка логістика? Чи підприємства будуть втрачати по 10 т. дол, через те, що не можут підняти зп водію на 2 тис. грн? смішно.
По запозиченням на вн. ринку: БС зараз позичає у населення валюту під 0,1%-3,5%. Якщо піднімуть до ринкових 7-8% то населення занесе свої мільярди в БС.
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