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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 945946947948
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 19:04

  BIGor написав:
  orest написав:9 трудова міграція саме зараз під сезонні роботи в Європі уже призводить до того, що тут більшість підприємств (і це уже абсолютно не залежить від географічного розташування) не можуть ефективно працювати. Чого вартує тільки нехватка водіїв і проблеми з логістикою. А це відбивається на дірі в бюджеті (ходять слухи, що кілька мільярдного секвестру бюджету нам і так уже не уникнути)
10 пропозиції і можливості позичити на внутрішньому ринку не вистачить, очевидний зрив програми зовнішніх запозичень відіб’ється на курсі. При очевидній перспективі валютного дефіциту ніхто не буде дивитися як НБУ викупляє по 25,ХХ бажаючих гребсти по такому курсу буде багато, що не дасть курсу просісти.

По п. 9-10 абсолютно не згоден. Яка логістика? Чи підприємства будуть втрачати по 10 т. дол, через те, що не можут підняти зп водію на 2 тис. грн? смішно.
По запозиченням на вн. ринку: БС зараз позичає у населення валюту під 0,1%-3,5%. Якщо піднімуть до ринкових 7-8% то населення занесе свої мільярди в БС.

1 більшість підприємств користується послугами перевізників, адже зп водія це копійки в порівнянні з вартістю вантажного авто і його утриманням. Різниця у зп водія у нас і в Польщі-Німеччині далеко не 2 тис грн. Зараз до сезонних траблів, які регулярно на ринку перевезень створюють виробники пива-води та інших охолоджуючих і легкозвеселяючих напоїв, додалися проблеми нехватки водіїв.
2 підняття відсотків по валютних депозитах до 7-8% при 12-14% в грн приведе до масової конвертації грн депо у валюту, що обвалить ціну нацвалюти. Підняття і грн відсотків обвалить банківський сектор.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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