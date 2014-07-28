Додано: Нед 03 чер, 2018 22:28

ЛАД



И кого ж вы оскорбляли.Аж не верится.по себе знаю, что первым и муху не обижу.Значит довели, скорее всего националисты.В трамвае смотрю почти всё кодло в сборе.Смеялся от перла по собственным звр.оказывается у нас их не 6. а гораздо больше, потому что мы их ещё заработаем и отдадим и опять заработаем и будет больше чем 6.Один самый отъявленный националист пропёр этот дикий бред.И главное. что все на месте.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.