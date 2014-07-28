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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 945946947948
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 19:04

  BIGor написав:
  orest написав:9 трудова міграція саме зараз під сезонні роботи в Європі уже призводить до того, що тут більшість підприємств (і це уже абсолютно не залежить від географічного розташування) не можуть ефективно працювати. Чого вартує тільки нехватка водіїв і проблеми з логістикою. А це відбивається на дірі в бюджеті (ходять слухи, що кілька мільярдного секвестру бюджету нам і так уже не уникнути)
10 пропозиції і можливості позичити на внутрішньому ринку не вистачить, очевидний зрив програми зовнішніх запозичень відіб’ється на курсі. При очевидній перспективі валютного дефіциту ніхто не буде дивитися як НБУ викупляє по 25,ХХ бажаючих гребсти по такому курсу буде багато, що не дасть курсу просісти.

По п. 9-10 абсолютно не згоден. Яка логістика? Чи підприємства будуть втрачати по 10 т. дол, через те, що не можут підняти зп водію на 2 тис. грн? смішно.
По запозиченням на вн. ринку: БС зараз позичає у населення валюту під 0,1%-3,5%. Якщо піднімуть до ринкових 7-8% то населення занесе свої мільярди в БС.

1 більшість підприємств користується послугами перевізників, адже зп водія це копійки в порівнянні з вартістю вантажного авто і його утриманням. Різниця у зп водія у нас і в Польщі-Німеччині далеко не 2 тис грн. Зараз до сезонних траблів, які регулярно на ринку перевезень створюють виробники пива-води та інших охолоджуючих і легкозвеселяючих напоїв, додалися проблеми нехватки водіїв.
2 підняття відсотків по валютних депозитах до 7-8% при 12-14% в грн приведе до масової конвертації грн депо у валюту, що обвалить ціну нацвалюти. Підняття і грн відсотків обвалить банківський сектор.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 22:00

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

для меня любые уровни до 30 удобны, в общем-то перешагивание 30ки до января-февраля 19го пока не проглядывается, имхо
но затариться валютой при условных 25 и 28 - только за)

выборы скоро и уже сейчас несутся проявления совершенно другого уровня выборной кампании и применения полит-технологий, похоже в 2019м нас ждет что-то поинтереснее, чем "гречка". как это всё сыграет в социуме прошедшем с 2014-го до теперь, ой хз.

по процентам в БС: будет туго - учетку подымут до 20%, депозиты в грн до тех же значений, по валюте до 5-6% пойдет на рынке на ура. И многие с радостью понесут, а тут БС2.0: "откуда деньги зин? фин.мон.низя придется Вам налоговую амнистию не отходя от кассы устроить в качестве бонуса" и другие многие понесутся на рынок бетона(или еще куда), а там неприкорытных, в общем суть: когда надо будет, хомяков подстригут.

Пока вертикаль, финансовая в т.ч., у ПАПы - любой условный Гройсман должен будет перед людьми что-то сочинять, когда НБУ внезапно крантик перекроет, вот на МинФин поперли, по той же причине, но в итоге то даже сместив Данилюка - там будет человек ПАПы, а изменения регламента придется откатить, а то ведь окажется что тот самый переводчик Гройсмана все таки завербовал Премьера, но доблестное СБУ и ГПУ вовремя всё смекнуло и уже 1,5 года ведет "крота". :lol:

Больше беспокоит вопрос устойчивости и прогнозируемости основных валют в которые можно уйти и гривны, на период шухера
Ut sementem feceris, ita et metes
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 22:24

  prodigy написав:
  Vitl написав:ЛАД
нбу опустит планку выкупа излишков.При этом он не даст доллару рухнуть хоть до 25 или даже 23, хотя тупо мог бы.Взять и не выкупать с мб...и пипец доллар покатился бы по наклонной.Но неделю - две продавят курс на 20-50 коп, соберут валютный урожай.


не согласен...опускать не будут, сейчас самое худшее- это шатать рынок

для наилучшего урожая для НБУ они будут как можно дольше обеспечивать стабильность курса(возможно даже до октября)


Я свои мысли тоже не утверждаю, а как вариант с долей вероятности.Посмотрим, от нашего согласия курс не зависит.Я обосновываю тем, что имеет место сезонность, она не изменилась...и лето только началось.Когда продажа будет 25,90 и ниже я вас с ЛАД ом спрошу, чего так сомневались :D А Ореста спрошу, под кого в этот раз курс прогнули :D Я часто смотрю курс графически http://katani.dp.ua/stat.php Это хоть и напоминает ТА, но дело не в ТА, а в тренде, по графику видно плавное снижение доллара.На основании тренда я и предполагаю дальнейшее тоже плавное снижение.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 22:28

ЛАД

И кого ж вы оскорбляли.Аж не верится.по себе знаю, что первым и муху не обижу.Значит довели, скорее всего националисты.В трамвае смотрю почти всё кодло в сборе.Смеялся от перла по собственным звр.оказывается у нас их не 6. а гораздо больше, потому что мы их ещё заработаем и отдадим и опять заработаем и будет больше чем 6.Один самый отъявленный националист пропёр этот дикий бред.И главное. что все на месте.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 23:46

  BIGor написав: По запозиченням на вн. ринку: БС зараз позичає у населення валюту під 0,1%-3,5%. Якщо піднімуть до ринкових 7-8% то населення занесе свої мільярди в БС.

Сколько уже об этом говорим - а воз и ныне там.
Не хотят "они" у населения брать, видимо, это слишком короткие и раздробленные деньги.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 03:14

  Starikan написав:
  BIGor написав: По запозиченням на вн. ринку: БС зараз позичає у населення валюту під 0,1%-3,5%. Якщо піднімуть до ринкових 7-8% то населення занесе свої мільярди в БС.

Сколько уже об этом говорим - а воз и ныне там.
Не хотят "они" у населения брать, видимо, это слишком короткие и раздробленные деньги.

...1) хотят :wink: ....но хотят приучить к низким ставкам и предполагают что "куды они(народ) денутся с подводной лодки"
2)...планируют отжать в "закрома" другими методами...
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 08:03

  orest написав:1 минулого року курс НБУ продавлював не для себе а для «репатріантів» (в основному Ахметов і ще пару успішних бізнесменів). НБУ викупив стільки, скільки залишилося після репатріантів. І всі прорахунки скільки недовикупив хтось минулого року – софістське словоблуддя. Це продавлювання було зумовлено тим, що грн. ресурс в основних покупців був обмежений.
2 цього року репатріанти зовсім інші і під них уже ніхто нічого продавлювати не буде. Більше того, чим вище курс тим менше вони куплять бо і у них грн. обмежена. А от НБУ собі надрукує.
3 я уже писав минулого і цього року, шукати не буду. Але одне з головних джерел валюти минулого року була конвертація депозитчиків і заробітчан. Вже в червні ці річні грн. депозити починають закінчуватися і, думаю, їх власники захочуть обернутися назад у валюту. І це також серйозна конкуренція регулятору.
4 минулого року колобки були значно більше дружніми і згуртованими, а зараз ситуація дуже нестабільна. І ніхто не скаже, коли ці бійці сумо зійдуться у герці. Продовженням цієї кризи є і пшик з приватизацією, на яку я мав надії.
5 ОВДП
6 також уже описував ситуація з торговельною війною Вашингтону і Берліну – ринок збуту нашого металу скорочується
7 ціна нафти і решти енергоносіїв і полімерів росте а євро падає (детально пояснював природу цього проти ходу)
8 буде значне загострення боїв (активно повертають в стрій тих, хто воював на початках і пізніше). Зрозуміло, що ніякого виходу до кордонів під час ЧС 2018 не буде, але відчутне просування під гаслом реанімації межі «мінських домовленостей» виглядає логічним.
9 трудова міграція саме зараз під сезонні роботи в Європі уже призводить до того, що тут більшість підприємств (і це уже абсолютно не залежить від географічного розташування) не можуть ефективно працювати. Чого вартує тільки нехватка водіїв і проблеми з логістикою. А це відбивається на дірі в бюджеті (ходять слухи, що кілька мільярдного секвестру бюджету нам і так уже не уникнути)
10 пропозиції і можливості позичити на внутрішньому ринку не вистачить, очевидний зрив програми зовнішніх запозичень відіб’ється на курсі. При очевидній перспективі валютного дефіциту ніхто не буде дивитися як НБУ викупляє по 25,ХХ бажаючих гребсти по такому курсу буде багато, що не дасть курсу просісти.
Все власні думки. На істинну не претендую.


1.софістське словоблуддя-это писать такие длинные посты :mrgreen:
2.не факт, под заказ "за долю малую" сделают без вопросов
3.несогласен на счет депозитчиков (изменения минимальны)
4.это личные страхи,не больше нестабильная, чем в 2017.
5.вы явно не в курсе, что 55% всего объема это поддержка госбанков
http:
//финбаланс.ком.юа/news/Parashchiy-55-OVDP-yaki-v-obihu-buli-vipushcheni-dlya-trokh-derzhbankiv-FHVFO-Naftohazu
6. тут имеется временной лаг от 3-6 мес (контракт были заключены до войны), так что это факт еще не в силе.
7.да
8.повертаются, потому что в Польшу не стремятся на заробитки, а других вариантов не видят.
9.какие там слухи(-12654,7 млрд на момент от плана) зайдите на сайт держказначейства
http://www.treasury.gov.ua/main/uk/index
10.транш будет в сентябре, как ложка к обеду.
а пока всем расслабится и наслаждаться летом
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 04 чер, 2018 08:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 08:04

  Starikan написав:
  BIGor написав: По запозиченням на вн. ринку: БС зараз позичає у населення валюту під 0,1%-3,5%. Якщо піднімуть до ринкових 7-8% то населення занесе свої мільярди в БС.

Сколько уже об этом говорим - а воз и ныне там.
Не хотят "они" у населения брать, видимо, это слишком короткие и раздробленные деньги.


если перебирают харчами, значит не всё так плачевно
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 08:13

  Vitl написав:
  prodigy написав:
  Vitl написав:ЛАД
нбу опустит планку выкупа излишков.При этом он не даст доллару рухнуть хоть до 25 или даже 23, хотя тупо мог бы.Взять и не выкупать с мб...и пипец доллар покатился бы по наклонной.Но неделю - две продавят курс на 20-50 коп, соберут валютный урожай.


не согласен...опускать не будут, сейчас самое худшее- это шатать рынок

для наилучшего урожая для НБУ они будут как можно дольше обеспечивать стабильность курса(возможно даже до октября)


Я свои мысли тоже не утверждаю, а как вариант с долей вероятности.Посмотрим, от нашего согласия курс не зависит.Я обосновываю тем, что имеет место сезонность, она не изменилась...и лето только началось.Когда продажа будет 25,90 и ниже я вас с ЛАД ом спрошу, чего так сомневались :D А Ореста спрошу, под кого в этот раз курс прогнули :D Я часто смотрю курс графически http://katani.dp.ua/stat.php Это хоть и напоминает ТА, но дело не в ТА, а в тренде, по графику видно плавное снижение доллара.На основании тренда я и предполагаю дальнейшее тоже плавное снижение.


у нас уже с пятницы ПОВы отдают по 26,0... будет приток туристов и 25,90 без проблем (в прошлом году это случилось 19 июня), в этом надеюсь к 15-му будет
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 08:16

  BIGor написав:
  orest написав:9 трудова міграція саме зараз під сезонні роботи в Європі уже призводить до того, що тут більшість підприємств (і це уже абсолютно не залежить від географічного розташування) не можуть ефективно працювати. Чого вартує тільки нехватка водіїв і проблеми з логістикою. А це відбивається на дірі в бюджеті (ходять слухи, що кілька мільярдного секвестру бюджету нам і так уже не уникнути)
10 пропозиції і можливості позичити на внутрішньому ринку не вистачить, очевидний зрив програми зовнішніх запозичень відіб’ється на курсі. При очевидній перспективі валютного дефіциту ніхто не буде дивитися як НБУ викупляє по 25,ХХ бажаючих гребсти по такому курсу буде багато, що не дасть курсу просісти.

По п. 9-10 абсолютно не згоден. Яка логістика? Чи підприємства будуть втрачати по 10 т. дол, через те, що не можут підняти зп водію на 2 тис. грн? смішно.
По запозиченням на вн. ринку: БС зараз позичає у населення валюту під 0,1%-3,5%. Якщо піднімуть до ринкових 7-8% то населення занесе свої мільярди в БС.


под 7-8% если только клюнет жаренный петух, а пока отжимают как могут под 3,5% и меньше
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