orest написав:

1 минулого року курс НБУ продавлював не для себе а для «репатріантів» (в основному Ахметов і ще пару успішних бізнесменів). НБУ викупив стільки, скільки залишилося після репатріантів. І всі прорахунки скільки недовикупив хтось минулого року – софістське словоблуддя. Це продавлювання було зумовлено тим, що грн. ресурс в основних покупців був обмежений.2 цього року репатріанти зовсім інші і під них уже ніхто нічого продавлювати не буде. Більше того, чим вище курс тим менше вони куплять бо і у них грн. обмежена. А от НБУ собі надрукує.3 я уже писав минулого і цього року, шукати не буду. Але одне з головних джерел валюти минулого року була конвертація депозитчиків і заробітчан. Вже в червні ці річні грн. депозити починають закінчуватися і, думаю, їх власники захочуть обернутися назад у валюту. І це також серйозна конкуренція регулятору.4 минулого року колобки були значно більше дружніми і згуртованими, а зараз ситуація дуже нестабільна. І ніхто не скаже, коли ці бійці сумо зійдуться у герці. Продовженням цієї кризи є і пшик з приватизацією, на яку я мав надії.5 ОВДП6 також уже описував ситуація з торговельною війною Вашингтону і Берліну – ринок збуту нашого металу скорочується7 ціна нафти і решти енергоносіїв і полімерів росте а євро падає (детально пояснював природу цього проти ходу)8 буде значне загострення боїв (активно повертають в стрій тих, хто воював на початках і пізніше). Зрозуміло, що ніякого виходу до кордонів під час ЧС 2018 не буде, але відчутне просування під гаслом реанімації межі «мінських домовленостей» виглядає логічним.9 трудова міграція саме зараз під сезонні роботи в Європі уже призводить до того, що тут більшість підприємств (і це уже абсолютно не залежить від географічного розташування) не можуть ефективно працювати. Чого вартує тільки нехватка водіїв і проблеми з логістикою. А це відбивається на дірі в бюджеті (ходять слухи, що кілька мільярдного секвестру бюджету нам і так уже не уникнути)10 пропозиції і можливості позичити на внутрішньому ринку не вистачить, очевидний зрив програми зовнішніх запозичень відіб’ється на курсі. При очевидній перспективі валютного дефіциту ніхто не буде дивитися як НБУ викупляє по 25,ХХ бажаючих гребсти по такому курсу буде багато, що не дасть курсу просісти.Все власні думки. На істинну не претендую.