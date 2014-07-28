Это подтверждает, что без транша мвф дело швах.И никакие недавно перечисленные курсообразующие факторы и рядом не стоят с поддержкой от мвф.Они все малые и временные.Т о если мы останемся без мвф, то все снимают с себя ответственность.Ну и реакция курса предсказуема.Я считаю. что если попробуют побороться. то курс гривны укрепят.А вот если в отставку и пошло бы оно всё, ну тогда понятно, и курс можно отпускать, т к будет причина для оправдания.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
И кого ж вы оскорбляли.Аж не верится.по себе знаю, что первым и муху не обижу.Значит довели, скорее всего националисты.В трамвае смотрю почти всё кодло в сборе.Смеялся от перла по собственным звр.оказывается у нас их не 6. а гораздо больше, потому что мы их ещё заработаем и отдадим и опять заработаем и будет больше чем 6.Один самый отъявленный националист пропёр этот дикий бред.И главное. что все на месте.
Самое смешное и обидное, что не было никаких оскорблений. Уж лучше бы наставил "многоточий", хоть бы душу отвёл и не обидно было бы. Но Вы же знаете известный принцип: "Был бы человек, а статья (формулировка) найдётся". Если есть желание, то формулировка не важна. В 37 были и японские шпионы. Хотел немного подробнее прокомментировать пост ореста, но не успел, а теперь дней 10 возможности не будет.