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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 946947948949
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:32

  Starikan написав:
  BIGor написав: По запозиченням на вн. ринку: БС зараз позичає у населення валюту під 0,1%-3,5%. Якщо піднімуть до ринкових 7-8% то населення занесе свої мільярди в БС.

Сколько уже об этом говорим - а воз и ныне там.
Не хотят "они" у населения брать, видимо, это слишком короткие и раздробленные деньги.


Тут стоит вспомнить о неск сотнях ярдов денег на депозитах уже имеющихся.Ну пусть тогда их отдадут :D и посмотрим что из этого получится :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:41

Гройсман поставил ультиматум: Создание Антикоррупционного суда или его отставка
https://inforesist.org/vladimir-groysma ... -otstavku/
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 12:02

  mephala написав:Гройсман поставил ультиматум: Создание Антикоррупционного суда или его отставка
https://inforesist.org/vladimir-groysma ... -otstavku/

:mrgreen:
либо суд, транш, секc-наркотики-рокнролл,
либо политкризис, #траншНеНаш, выборы, полный трэш

Кстати у этого кадра в июне должен быть отчет в зРаде. И теоретически по закону можно обьявить досрочные выборы до 20 июня+- вроде. В интересное время живем. :?


Еще чето вспомнился еще один всеми любимый кадр - кулявлоба, с постоянными ультиматумами: :arrow:

Правда в тот период в контексте курса курс начал падать с 27,5.
В єтот раз наоборот может получиться. :oops:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 18:07

Alex2007

Это подтверждает, что без транша мвф дело швах.И никакие недавно перечисленные курсообразующие факторы и рядом не стоят с поддержкой от мвф.Они все малые и временные.Т о если мы останемся без мвф, то все снимают с себя ответственность.Ну и реакция курса предсказуема.Я считаю. что если попробуют побороться. то курс гривны укрепят.А вот если в отставку и пошло бы оно всё, ну тогда понятно, и курс можно отпускать, т к будет причина для оправдания.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 18:13

Прочтите Сибарита в трамвае.Трезвые и полезные расклады...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 01:21

  Vitl написав:ЛАД

И кого ж вы оскорбляли.Аж не верится.по себе знаю, что первым и муху не обижу.Значит довели, скорее всего националисты.В трамвае смотрю почти всё кодло в сборе.Смеялся от перла по собственным звр.оказывается у нас их не 6. а гораздо больше, потому что мы их ещё заработаем и отдадим и опять заработаем и будет больше чем 6.Один самый отъявленный националист пропёр этот дикий бред.И главное. что все на месте.

Самое смешное и обидное, что не было никаких оскорблений.
Уж лучше бы наставил "многоточий", хоть бы душу отвёл и не обидно было бы.
Но Вы же знаете известный принцип: "Был бы человек, а статья (формулировка) найдётся". :)
Если есть желание, то формулировка не важна. В 37 были и японские шпионы. :)
Хотел немного подробнее прокомментировать пост ореста, но не успел, а теперь дней 10 возможности не будет.
ЛАД
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