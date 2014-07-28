Додано: Пон 04 чер, 2018 18:07

Alex2007



Это подтверждает, что без транша мвф дело швах.И никакие недавно перечисленные курсообразующие факторы и рядом не стоят с поддержкой от мвф.Они все малые и временные.Т о если мы останемся без мвф, то все снимают с себя ответственность.Ну и реакция курса предсказуема.Я считаю. что если попробуют побороться. то курс гривны укрепят.А вот если в отставку и пошло бы оно всё, ну тогда понятно, и курс можно отпускать, т к будет причина для оправдания.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.