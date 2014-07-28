Підозрюю, завтра не проголосують
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Додано: Сер 06 чер, 2018 15:53
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Судний день: що означає ухвалення закону про Вищий антикорупційний суд для президентських і парламентських виборів-2019
Підозрюю, завтра не проголосують
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Сер 06 чер, 2018 20:37
На сколько понял статью, это в интересах ППА, НЕ проголосовать.Тогда курс удивит приятными цифрами - 25 и потом 35.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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