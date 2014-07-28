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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 947948949950
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:53

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Судний день: що означає ухвалення закону про Вищий антикорупційний суд для президентських і парламентських виборів-2019
https://www.pravda.com.ua/articles/2018/06/6/7182467/
Підозрюю, завтра не проголосують
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 20:37

  orest написав:Судний день: що означає ухвалення закону про Вищий антикорупційний суд для президентських і парламентських виборів-2019
https://www.pravda.com.ua/articles/2018/06/6/7182467/
Підозрюю, завтра не проголосують


На сколько понял статью, это в интересах ППА, НЕ проголосовать.Тогда курс удивит приятными цифрами - 25 и потом 35. :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 22:56

  Vitl написав:
  orest написав:Судний день: що означає ухвалення закону про Вищий антикорупційний суд для президентських і парламентських виборів-2019
https://www.pravda.com.ua/articles/2018/06/6/7182467/
Підозрюю, завтра не проголосують


На сколько понял статью, это в интересах ППА, НЕ проголосовать.Тогда курс удивит приятными цифрами - 25 и потом 35. :)


Когда загорелась лодка, плывущая в ледяной воде, только безумец радуется теплу.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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  #<1 ... 947948949950
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