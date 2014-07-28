Підозрюю, завтра не проголосують
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Додано: Сер 06 чер, 2018 15:53
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Судний день: що означає ухвалення закону про Вищий антикорупційний суд для президентських і парламентських виборів-2019
Підозрюю, завтра не проголосують
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Сер 06 чер, 2018 20:37
На сколько понял статью, это в интересах ППА, НЕ проголосовать.Тогда курс удивит приятными цифрами - 25 и потом 35.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 06 чер, 2018 22:56
Когда загорелась лодка, плывущая в ледяной воде, только безумец радуется теплу.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Чет 07 чер, 2018 08:48
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
кстати одной из причин почему курс подскочил может быть не терки с Данилюком а то что было погашение ОВГЗ. Точно на память не помню дату но в начале месяца точно должны быть не плохие выплаты.
Додано: Чет 07 чер, 2018 08:50
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Очевидно, що в нас в країні нічого не можна стверджувати на 100%, але є такі думки:
1. Данилюк - людина МВФ і ідуть його не просто так (цікаво чи дадуть йому можливість сьогодні виступити?)
2. я вже пояснював значне посилення щобищевідкрити в разі во премєра ексгенпгокугога. І ось таке не просто так робиться
3. Не варто розглядати все, що відбувається в країні тільки через призму внутрішніх чинників, адже протистояння Вашингтону і Берліну для нас більш важливе. Чомусь зустрічей на найвищому рівні між Києвом і Берліном (а перед тим і з Віднем) було дуже багато. Я якось раніше писав про трабли України при зближенні з однією з сторін вище згадуваних. Тепер фрау може допомогти тим, хто допоможе тут виграти в її з карликом боротьбі проти Вашингтону і купити. Мільярд чи навіть кілька не проблема для неї, підкине грошенят ЄС чи Австрія, або Кіпр чи ще хтось (не тільки ж США чи Японії можна)...
Очевидно, що це як варіант... І в любому випадку ні 25 ні 35 я не бачу. Навіть якщо не проголосують сьогодні (адже можуть і щось проголосувати, а потім через КС пропустити і затягнути на рік-півтора) бачиться динамічний перехід з 26 на 27-27,5 і під кінець року початок наступного 28,5-29...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Чет 07 чер, 2018 09:44
пожуём увидим... собственно, когда сливался в среднем па 28,5 и клал на полугодовое депо на 26 и не рассчитывал особо, иначе просто бы заработал на этой курсовой разнице и сберёг себе нервишки.
а шо делать?
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