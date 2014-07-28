Додано: Чет 07 чер, 2018 08:50

Очевидно, що в нас в країні нічого не можна стверджувати на 100%, але є такі думки:1. Данилюк - людина МВФ і ідуть його не просто так (цікаво чи дадуть йому можливість сьогодні виступити?)2. я вже пояснював значне посилення щобищевідкрити в разі во премєра ексгенпгокугога. І ось таке не просто так робиться3. Не варто розглядати все, що відбувається в країні тільки через призму внутрішніх чинників, адже протистояння Вашингтону і Берліну для нас більш важливе. Чомусь зустрічей на найвищому рівні між Києвом і Берліном (а перед тим і з Віднем) було дуже багато. Я якось раніше писав про трабли України при зближенні з однією з сторін вище згадуваних. Тепер фрау може допомогти тим, хто допоможе тут виграти в її з карликом боротьбі проти Вашингтону і купити. Мільярд чи навіть кілька не проблема для неї, підкине грошенят ЄС чи Австрія, або Кіпр чи ще хтось (не тільки ж США чи Японії можна)...Очевидно, що це як варіант... І в любому випадку ні 25 ні 35 я не бачу. Навіть якщо не проголосують сьогодні (адже можуть і щось проголосувати, а потім через КС пропустити і затягнути на рік-півтора) бачиться динамічний перехід з 26 на 27-27,5 і під кінець року початок наступного 28,5-29...