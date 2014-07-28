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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 947948949950
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:53

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Судний день: що означає ухвалення закону про Вищий антикорупційний суд для президентських і парламентських виборів-2019
https://www.pravda.com.ua/articles/2018/06/6/7182467/
Підозрюю, завтра не проголосують
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 20:37

  orest написав:Судний день: що означає ухвалення закону про Вищий антикорупційний суд для президентських і парламентських виборів-2019
https://www.pravda.com.ua/articles/2018/06/6/7182467/
Підозрюю, завтра не проголосують


На сколько понял статью, это в интересах ППА, НЕ проголосовать.Тогда курс удивит приятными цифрами - 25 и потом 35. :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 22:56

  Vitl написав:
  orest написав:Судний день: що означає ухвалення закону про Вищий антикорупційний суд для президентських і парламентських виборів-2019
https://www.pravda.com.ua/articles/2018/06/6/7182467/
Підозрюю, завтра не проголосують


На сколько понял статью, это в интересах ППА, НЕ проголосовать.Тогда курс удивит приятными цифрами - 25 и потом 35. :)


Когда загорелась лодка, плывущая в ледяной воде, только безумец радуется теплу.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 08:48

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

кстати одной из причин почему курс подскочил может быть не терки с Данилюком а то что было погашение ОВГЗ. Точно на память не помню дату но в начале месяца точно должны быть не плохие выплаты.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 08:50

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Очевидно, що в нас в країні нічого не можна стверджувати на 100%, але є такі думки:
1. Данилюк - людина МВФ і ідуть його не просто так (цікаво чи дадуть йому можливість сьогодні виступити?)
2. я вже пояснював значне посилення щобищевідкрити в разі во премєра ексгенпгокугога. І ось таке не просто так робиться https://lb.ua/news/2018/06/06/399550_boyus.html
3. Не варто розглядати все, що відбувається в країні тільки через призму внутрішніх чинників, адже протистояння Вашингтону і Берліну для нас більш важливе. Чомусь зустрічей на найвищому рівні між Києвом і Берліном (а перед тим і з Віднем) було дуже багато. Я якось раніше писав про трабли України при зближенні з однією з сторін вище згадуваних. Тепер фрау може допомогти тим, хто допоможе тут виграти в її з карликом боротьбі проти Вашингтону і купити. Мільярд чи навіть кілька не проблема для неї, підкине грошенят ЄС чи Австрія, або Кіпр чи ще хтось (не тільки ж США чи Японії можна)...
Очевидно, що це як варіант... І в любому випадку ні 25 ні 35 я не бачу. Навіть якщо не проголосують сьогодні (адже можуть і щось проголосувати, а потім через КС пропустити і затягнути на рік-півтора) бачиться динамічний перехід з 26 на 27-27,5 і під кінець року початок наступного 28,5-29...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:44

  orest написав:бачиться динамічний перехід з 26 на 27-27,5 і під кінець року початок наступного 28,5-29...

пожуём увидим... собственно, когда сливался в среднем па 28,5 и клал на полугодовое депо на 26 и не рассчитывал, иначе просто бы заработал на этой курсовой разнице и сберёг себе нервишки.
а шо делать?
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