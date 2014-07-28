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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 948949950951>
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:53

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Судний день: що означає ухвалення закону про Вищий антикорупційний суд для президентських і парламентських виборів-2019
https://www.pravda.com.ua/articles/2018/06/6/7182467/
Підозрюю, завтра не проголосують
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 20:37

  orest написав:Судний день: що означає ухвалення закону про Вищий антикорупційний суд для президентських і парламентських виборів-2019
https://www.pravda.com.ua/articles/2018/06/6/7182467/
Підозрюю, завтра не проголосують


На сколько понял статью, это в интересах ППА, НЕ проголосовать.Тогда курс удивит приятными цифрами - 25 и потом 35. :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 22:56

  Vitl написав:
  orest написав:Судний день: що означає ухвалення закону про Вищий антикорупційний суд для президентських і парламентських виборів-2019
https://www.pravda.com.ua/articles/2018/06/6/7182467/
Підозрюю, завтра не проголосують


На сколько понял статью, это в интересах ППА, НЕ проголосовать.Тогда курс удивит приятными цифрами - 25 и потом 35. :)


Когда загорелась лодка, плывущая в ледяной воде, только безумец радуется теплу.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 08:48

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

кстати одной из причин почему курс подскочил может быть не терки с Данилюком а то что было погашение ОВГЗ. Точно на память не помню дату но в начале месяца точно должны быть не плохие выплаты.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 08:50

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Очевидно, що в нас в країні нічого не можна стверджувати на 100%, але є такі думки:
1. Данилюк - людина МВФ і ідуть його не просто так (цікаво чи дадуть йому можливість сьогодні виступити?) https://www.epravda.com.ua/publications ... /7/637538/
2. я вже пояснював значне посилення щобищевідкрити в разі во премєра ексгенпгокугога. І ось таке не просто так робиться https://lb.ua/news/2018/06/06/399550_boyus.html
3. Не варто розглядати все, що відбувається в країні тільки через призму внутрішніх чинників, адже протистояння Вашингтону і Берліну для нас більш важливе. Чомусь зустрічей на найвищому рівні між Києвом і Берліном (а перед тим і з Віднем) було дуже багато. Я якось раніше писав про трабли України при зближенні з однією з сторін вище згадуваних. Тепер фрау може допомогти тим, хто допоможе тут виграти в її з карликом боротьбі проти Вашингтону і купити. Мільярд чи навіть кілька не проблема для неї, підкине грошенят ЄС чи Австрія, або Кіпр чи ще хтось (не тільки ж США чи Японії можна)...
Очевидно, що це як варіант... І в любому випадку ні 25 ні 35 я не бачу. Навіть якщо не проголосують сьогодні (адже можуть і щось проголосувати, а потім через КС пропустити і затягнути на рік-півтора) бачиться динамічний перехід з 26 на 27-27,5 і під кінець року (можливо з жовтня) початок наступного 28,5-29...
П.С. Надіюся, нікого не перевантажив софістикою і маловагомими чинниками? :wink:
Востаннє редагувалось orest в Чет 07 чер, 2018 09:46, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:44

  orest написав:бачиться динамічний перехід з 26 на 27-27,5 і під кінець року початок наступного 28,5-29...

пожуём увидим... собственно, когда сливался в среднем па 28,5 и клал на полугодовое депо на 26 и не рассчитывал, иначе просто бы заработал на этой курсовой разнице и сберёг себе нервишки.
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:38

  чик написав:
  orest написав:бачиться динамічний перехід з 26 на 27-27,5 і під кінець року початок наступного 28,5-29...

пожуём увидим... собственно, когда сливался в среднем па 28,5 и клал на полугодовое депо на 26 и не рассчитывал, иначе просто бы заработал на этой курсовой разнице и сберёг себе нервишки.


бачиться наступної неділі, чі місяца?
таки бачєння, це гірше ніж нічого не бачити, тобто маєчня.

як я бачів так і сталося, за АКС рада проголосувала, Гройсман нікуди не йде, Данілюка звільнили.

Курс буде стабільним, як можливо дольше, бачу до початку, або навіть кінця вересня

ніяких переходів на 27 до жовтня не буде
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:40

  чик написав:
  orest написав:бачиться динамічний перехід з 26 на 27-27,5 і під кінець року початок наступного 28,5-29...

пожуём увидим... собственно, когда сливался в среднем па 28,5 и клал на полугодовое депо на 26 и не рассчитывал, иначе просто бы заработал на этой курсовой разнице и сберёг себе нервишки.


когда сливался по 28,75 никто не знал, что курс 26 будет уже через месяц :mrgreen:

для откупа вполне годится 26,5/7, если меньше -бонус
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:46

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  prodigy написав:Данілюка звільнили.

мвф может вспомнить этот момент в дополнение к другим моментам - якобы у вас тарифы не подняты, в бюджете проблемки, +обезглавленный минфин, ваш и.о. не прокатит - транш не ваш; по аналогии с и.о. нацбанка.
Еще отчет гройсмана в зраде, отложенный в марте-апреле на июнь - хотя могут и "забыть" (или просто забИть :D )

А вообще зеленый танк нынче начинает обеспечивать гораздо большую степень покоя чем стремание в гривне (особенно в плане фиксации прибыли от сезоных качель; а "текущая" гривна может и подождать). Хотя и роста серьезного тоже вроде и не вижу в этом году, пока что.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 07 чер, 2018 15:11, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:08

  prodigy написав:
  чик написав:
  orest написав:бачиться динамічний перехід з 26 на 27-27,5 і під кінець року початок наступного 28,5-29...

пожуём увидим... собственно, когда сливался в среднем па 28,5 и клал на полугодовое депо на 26 и не рассчитывал, иначе просто бы заработал на этой курсовой разнице и сберёг себе нервишки.


бачиться наступної неділі, чі місяца?
таки бачєння, це гірше ніж нічого не бачити, тобто маєчня.

як я бачів так і сталося, за АКС рада проголосувала, Гройсман нікуди не йде, Данілюка звільнили.

Курс буде стабільним, як можливо дольше, бачу до початку, або навіть кінця вересня

ніяких переходів на 27 до жовтня не буде

Друже, про рівні в 25 і 35 на цій сторінці не я писав, це перше, я тільки коментував думку Вітла. Про перехід на рівень 27 я чітко написав що це станеться в разі не прийняття закону про антикорупційний суд.
Вартувало б уважніше слідкувати за ходом загальної дискусії, якщо ведете діалог в такій категорично критичній формі. :?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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